Биолог предрекла «затишье» с распространением COVID-19 в России

Относительно спокойная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России наступит весной и летом, после спада текущей волны, заявила доктор биологических наук Анча Баранова в эфире трансляции «Летучка» на телеканале RT. При этом она отметила, что «омикрон» может стать не последним штаммом в пандемию COVID-19.

Скорее всего, по прошествии этой волны у нас наступит некое затишье. То есть я думаю, что весна и лето выдадутся в плане эпидемиологическом довольно спокойными, — сказала Баранова.

По её словам, такая стабильность не означает, что «омикрон» завершит пандемию коронавируса. Эксперт уверена, что из-за сильного всплеска заболеваемости у россиян сформируется иммунитет к данному штамму.

Ранее о «глобальной стабилизации» ситуации с коронавирусом в России заявил иммунолог Николай Крючков. По его мнению, она наступит к середине 2022 года. Эксперт считает, что летом резко уменьшится летальность от COVID-19, а «управляемость» эпидемического процесса заметно увеличится.