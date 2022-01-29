Иммунолог назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19

Иммунолог Николай Крючков заявил, что ситуацию с коронавирусной инфекцией ожидает «глобальная стабилизация». По его словам, она наступит к середине 2022 года, сообщает радио Sputnik.

Кандидат медицинских наук считает , что летом резко уменьшится летальность от COVID-19, а «управляемость» эпидемического процесса заметно увеличится.

Я думаю, что к середине года будет глобальная стабилизация ситуации с резким падением летальности, гораздо большим, чем мы сейчас видим по линии «омикрона». Это не конец пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко возрастёт, — пояснил Крючков.

Он добавил, что люди станут легче переносить COVID-19, число госпитализаций сократится. В России коллективный иммунитет к смертоносной инфекции достигнет высоких показателей в мае или июне.

Это будет не 85–87 процентов, но всё равно очень высокий коллективный иммунитет, в том числе к «омикрон»-штамму. Где-то к маю или к июню мы должны сделать рывок в выработке коллективного иммунитета, — уверен иммунолог.

По его мнению, последующие волны коронавируса сравнимы с афтершоками при землетрясении. Их россияне будут ощущать ещё три года.

Ранее стало известно, что Россия достигнет пика пятой волны COVID-19 в начале февраля, заявил вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его мнению, ситуация в других странах показала, что пик наступает достаточно быстро, затем рост заболеваемости медленно идёт на спад. Он выразил надежду, что далее заболеваемость будет показывать «очень маленькие цифры».