В Роспотребнадзоре рассказали, когда наступит пик заболеваемости COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что пик заболеваемости коронавирусом наступит к середине февраля. По словам специалиста, в этот период число выявленных случаев заражения будет очень высоким, пишет «Интерфакс».

Она пояснила, что скачок заболеваемости может произойти из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Он размножается в верхних дыхательных путях, что делает его более заразным. Чтобы защититься от заражения, специалист посоветовала россиянам не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и вакцинироваться.

По-прежнему актуальны и неспецифические меры профилактики — ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил, избегание многолюдных мест, — добавила она.

Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал, что заболеваемость коронавирусом в России будет расти ещё по меньшей мере две недели. После этого ситуация на некоторое время стабилизируется, а затем начнётся медленный спад.