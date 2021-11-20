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Трейлер перезапуска «Ну, погоди!» завалили дизлайками на YouTube

Зрители поставили больше тысячи дизлайков трейлеру мультфильма «Ну, погоди! Каникулы»
16:57, 21 ноября 2021
Трейлер перезапуска «Ну, погоди!» завалили дизлайками на YouTube Фото: youtube.com/Союзмультфильм
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Киностудия «Союзмультфильм» опубликовала на своём YouTube-канале трейлер перезапуска мультфильма «Ну, погоди!». К настоящему моменту видео набрало 1,2 тысячи дизлайков. Положительно ролик оценили только 400 зрителей.

Что именно понравилось или разочаровало пользователей, узнать невозможно, поскольку комментарии к видео отключены.

Премьера мультфильма «Ну, погоди! Каникулы» должна состояться в декабре 2021 года. Зайца в нём озвучил телеведущий Дмитрий Хрусталёв, а волка — комик Гарик Харламов.

Ранее сообщалось, что российские зрители неоднозначно относятся к ремейкам советских мультфильмов. Одни считают, что герои выглядят устаревшими, как и киноязык, на котором они говорят, и соглашаются с осовремениванием. Другие возмущается тем, как «испоганили» память об их детстве. По мнению специалистов, россияне никогда не полюбят ремейки советских мультфильмов. Во-первых, в силу фактора вторичности, а во-вторых, из-за низкого профессионализма их создателей.

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