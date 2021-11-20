Трейлер перезапуска «Ну, погоди!» завалили дизлайками на YouTube

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Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным состоится 23 ноября в учебном театре ГИТИСа, сообщил ТАСС ректор института Григорий Заславский. Место похорон актёра пока не известно. Гаркалин скончался на 68-м году жизни 20 ноября.

Прощание пройдёт во вторник, 23 ноября, в учебном театре ГИТИСа. Ориентировочно начало в 11:00. Естественно, мы не будем спрашивать про QR-коды. Но очень просим, чтобы люди, которые видят у себя...