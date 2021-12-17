Эрнст: кресло Градского в «Голосе» не займёт никто

Кресло наставника вокального проекта «Голос» Александра Градского не займёт никто, об этом заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он также опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в качестве замены рассматривается кандидатура певицы Ларисы Долиной, сообщило РИА Новости.

Вместо Градского никто, — сказал Эрнст.

Он также добавил, что телезрители сами выберут артистов из команды Градского, кто пройдёт отборы на дальнейшие этапы конкурса.

Эрнст также прокомментировал появившуюся до этого в СМИ информацию о том, что новым членом жюри вместо скончавшегося Градского станет певица Лариса Долина.

Мы никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градского. Это ложь, — заключил Эрнст.

Ранее сообщалось, что владельцы проекта в Нидерландах согласились с решением команды в России.

Певец и композитор Александр Градский умер в ночь на 28 ноября. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. У артиста заподозрили инсульт.