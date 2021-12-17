Эрнст: кресло Градского в «Голосе» не займёт никто

Кресло наставника вокального проекта «Голос» Александра Градского не займёт никто, об этом заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он также опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в качестве замены рассматривается кандидатура певицы Ларисы Долиной, сообщило РИА Новости.
Вместо Градского никто, — сказал Эрнст.
Он также добавил, что телезрители сами выберут артистов из команды Градского, кто пройдёт отборы на дальнейшие этапы конкурса.
Эрнст также прокомментировал появившуюся до этого в СМИ информацию о том, что новым членом жюри вместо скончавшегося Градского станет певица Лариса Долина.
Мы никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градского. Это ложь, — заключил Эрнст.
Ранее сообщалось, что владельцы проекта в Нидерландах согласились с решением команды в России.
Певец и композитор Александр Градский умер в ночь на 28 ноября. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. У артиста заподозрили инсульт.
Предпоследний эфир популярного шоу с участием музыканта был