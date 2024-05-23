Игра Янковского, мат Караченцова: какими их запомнил актер «Ленкома» Агапов

Фото: Предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»

Иван Агапов

Народный артист России звезда театра «Ленком» Иван Агапов принял участие в новом музыкальном шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия». Развлекательный еженедельный проект, где звездная команда будет соревноваться с телезрителями, стартует 24 мая. Агапов рассказал в интервью NEWS.ru об азартной командной игре в шоу, родном «Ленкоме», в котором служит уже 35 лет, и великих актерах, игравших в театре.

«В шоу важны чувство юмора и импровизации»

— Почему вы решили принять участие в проекте «Поймай меня, если сможешь», чем он вас привлек?

— Я подумал, что канал «Россия» плохого шоу не сделает. И я не ошибся. Изначально думал, что нужно будет просто посидеть с умным лицом. Но оказалось посложнее. Шоу — командное, мы действовали в команде с Михаилом Полицеймако, Юлией Савичевой и Анной Семенович, нам предстояло угадать участника, притворяющегося, будто он умеет петь. Было очень весело и приятно играть в команде с этими уважаемыми артистами. Все с чувством юмора, которое, так же как способность к импровизации, является одним из важных условий, во всяком случае, для этого шоу.

— Вам не приходилось выполнять неожиданные упражнения, например вставать на коньки или садиться на шпагат?

— По счастью, нет. Я в этом отношении человек «старорежимный». Считаю, что каждый должен заниматься своим делом, а не лезть в чужие специальности. Меня сразу предупредили продюсеры шоу, что ничего такого, где могу выглядеть глупо, не будет. А глупо можно выглядеть, когда пытаешься делать то, чего не умеешь. То есть мы исключительно разглагольствовали, шутили и пытались выступить аналитиками.

Фото: Предоставлено пресс-службой телеканала «Россия» Иван Агапов

О «Ленкоме» 1980-х, Абдулове и Караченцове

— В этом году исполняется 35 лет вашей работы в «Ленкоме». Каким был театр тогда?

— Это были 1980-е — золотой век советского театра в принципе. Гремели и «Ленком», и Театр сатиры, и Театр на Таганке, и на Малой Бронной… Было буквально не достать билетов. Я еще в школьном возрасте каждый свободный вечер проводил в театре как зритель, пересмотрел весь доступный мне репертуар. Поступил в ГИТИС, где преподавал Марк Захаров. На третьем курсе он предложил мне играть в «Ленкоме». И я начал репетировать роль Перчика в «Поминальной молитве». С одной стороны, очень страшно. Вокруг артисты-глыбы, а я маленький такой. Сейчас понимаю: то время было самым счастливым в моей жизни.

— «Ленком» того времени — это Евгений Леонов, Александр Абдулов, Николай Караченцов, Олег Янковский. Какими они вам запомнились?

— Однажды вечером по телевизору показывали чемпионат мира по футболу. А нам предстояло играть спектакль. Александр Гаврилович Абдулов заявил: «Играем быстро, потому что мне нужно посмотреть этот матч». Что значит «быстро играть»? Выстроены же мизансцены, музыка… «Вы даже не представляете, что темп ритма животворящий делает», — произнес Абдулов.

И мы сыграли действительно на 50 минут быстрее. При этом никто тексты не сокращал, Александр Гаврилович, как исполнитель главной роли, просто задал более высокий темп спектакля. Зрители остались в восторге.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Александр Абдулов

С одной стороны, эта история характеризует его как этакого актерского хулигана. А с другой — он мастер импровизации. Коллеги каждый раз удивлялись: «Зачем он так отдается профессии?» Лето, жара. Играли антрепризу в Твери. Половина зала народа. Абдулов играл так, как будто вышел на сцену в последний раз.

Николай Петрович Караченцов был педантом. Отрабатывал максимальную точность каждой своей реплики и движения: четыре шага влево, взгляд под углом 45 градусов. Тем смешнее было, когда из этой схемы что-то вылетало.

К примеру, на спектакле «Юнона и Авось», который к тому времени на сцене шел лет 20 и где Караченцов играл графа Рязанова, он вдруг внезапно забыл имя героини. Ну бывает же такое! Обращается к Кончите: «Мария Гуэль Геда Кончипче-пче-че…» Потом он выматерился и сказал: «Как же ее зовут?!» Это слышит зал. Аплодировали, хохотали. Ничего страшного не случилось, все мы живые люди, и каждый может ошибиться.

«Зная страшный диагноз, Янковский продолжал играть»

— Каким был Олег Янковский?

— Конечно, тоже звезда. В кино ему были подвластны любые роли, от слесаря-алкоголика до императора Николая II и героев Чехова и Толстого. Его знаменитые долгие паузы в фильмах, когда действие не происходит, а камера просто держит крупный план Олега Ивановича, мне кажется, должны входить во все учебники актерского мастерства. Был до конца предан профессии.

Уже знал о своем страшном диагнозе и прошел тяжелое лечение, мы играли «Женитьбу». Олег Иванович сильно похудел, его буквально шатало. Но продолжал выходить на сцену. Играл смешного персонажа, но все понимали, что за этим стоит, и наворачивались слезы.

Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press Олег Янковский

— В интервью NEWS.ru народный артист России Дмитрий Певцов заявил, что «Ленком» умер со смертью Марка Захарова. Вы согласны?

— Естественно, сейчас театр не тот, каким он был 35 лет назад. Но традиции того — прежнего — «Ленкома» существуют. Идут восстановленные спектакли и новые. Есть зрители. Что будет дальше, нам не предугадать. Глупо требовать, чтобы театр и жизнь законсервировались в одном состоянии.

О Константине Богомолове

— Вы работали как артист с режиссером Константином Богомоловым. Его критикуют за пошлость в спектаклях, за переработку классики. Как вы оцениваете его профессионализм?

— Действительно, существует клише, будто Богомолов — это голые люди на сцене и пошлятина. На самом деле Константин Юрьевич, во-первых, образованный человек. С ним работать интересно. Были спектакли, которыми он провоцировал, пытался, скажем так, сытого зрителя раздражать, пощипывать и слегка кусать. Кто-то плевался от его спектаклей, а кто-то, наоборот, — особенно молодежь — шел на его постановки. Богомолов воспитал, скажем так, нового театрального зрителя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иван Агапов

Сам он тоже меняется. И я, честно говоря, не помню за последнее время богомоловские спектакли, в которых бы присутствовала пошлятина. В одном из его новых спектаклей, к примеру, играет народный артист России Александр Викторович Збруев. Совершенно точно Збруев не стал бы участвовать в чем-то противном его эстетическим и человеческим воззрениям.

Я отношусь с уважением к работам Богомолова. Хотя не все его творчество принимаю на 100%. Но искусство — это не химия или математика. Должно быть место поиску, эксперименту.

О «Папиных дочках»

— Вы как режиссер снимали несколько серий первых сезонов «Папиных дочек». Что запомнилось со съемок? И как оцениваете продолжение сериала?

— В первых «Папиных дочках» сложился замечательный коллектив. Андрей Леонов, с которым мы вместе работаем в театре и даже играли одни и те же роли в разных составах, Нонна Гришаева, девчонки замечательные, и Александр Олешко, и Татьяна Орлова, и Ольга Волкова. Бывало тяжело. В день снимали по 20 минут метража, это очень много, почти целая серия. Но работали с юмором. По поводу возвращения проекта сложно сказать. Я считаю, что время ушло вперед. Лучше найти эквивалентный интересный новый сценарий и новую историю, чем пытаться повторить прошлое.

«Домогаров не останется без работы»

— Вы снимались в фильме «Марш Турецкого», где главную роль играл Александр Домогаров. Недавно СМИ опубликовали информацию о его уходе из театра Моссовета. Как вы думаете, почему уволился?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Домогаров

— Я часто встречал театральных актеров, которые ворчали, мол, «у нас в театре плохое руководство». Но как замечательно в одном произведении Жванецкого говорится: «Не нравится — отойди, не стой во всем этом».

Я видел, как на протяжении многих лет Александр Юрьевич Домогаров честно пытался отстаивать в театре свои творческие позиции. Но они категорически не совпадали с творческими позициями руководства учреждения. На одной территории, как кошка с собакой, которые терпеть друг друга не могут, пытались существовать.

Вероятно, Александр Юрьевич понял, что у него не хватает уже ни сил, ни возможности доказывать свою творческую правду. Не можешь победить систему — отойди и не стой во всем этом. Он — человек творчески зрелый, способен многое сделать в театре и в кино. Я думаю, у него все будет прекрасно, не останется без работы.

«Никакого секрета успеха не существует»

— Вы преподаете в театральном вузе. Студенты, наверное, часто задают вопрос, в чем состоит секрет успеха. Что вы им отвечаете?

— Никакого секрета успеха не существует. Объясняю: вы думаете, поступите — и уже на следующей неделе в вашей жизни появятся съемки, гонорары и успех? Ничего подобного. Самое забавное, что известным станет не самый талантливый из вас. В актерской профессии велика доля случайности. Кто-то в 18 лет главную роль получит, и будет успех, который потом так же внезапно может закончиться.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Иван Агапов в спектакле «Сны господина де Мольера»

Даже Янковский примерно два года ничего не играл в «Ленкоме», не было для него ролей. Збруев восемь лет играл второстепенные роли. Важно в такие моменты найти в себе силы не разочароваться ни в режиссере, ни в профессии. И постоянно работать над собой. Для этого надо быть личностью.

— Как думаете, артисты сериала «Слово пацана» заслуженно успеха достигли? Или им повезло?

— Конечно, повезло: оказались в нужное время в нужном месте. Сериал действительно интересный, идеальное попадание в образы. Дай Бог, чтобы у молодых артистов хватило ума не подумать, будто птица счастья уже поймана ими за крылышко. А чтобы хватило ума идти дальше в профессии. Конечно, у них сейчас есть узнаваемость. Но и спроса больше. Не можешь теперь...

— Кусать официанток за коленки, как Никита Кологривый?

— Конечно. Важно отрегулировать свое поведение. Марк Анатольевич Захаров, по-моему, нам еще на первом курсе сказал, а я повторяю своим студентам: «Вы сели в этот поезд. Но это не значит, что каждый доедет до конечной станции. Потому что у кого-то не хватит мозгов, или он не сможет отрегулировать свои отношения с дурными привычками, или просто крыша поедет… Более ответственно надо относиться и к профессии, и к своему таланту, и к жизни в целом».

Шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия» стартует 24 мая в 21:30.

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