«Собаки лают — караван идет»: Богомолов об уехавших артистах Константин Богомолов призвал уехавших артистов смириться с тем, что жизнь идет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Богомолов

Режиссер Константин Богомолов высказался про уехавших из России артистов. В разговоре с rg.ru он отметил, что «либеральный обком» начал писать гадости исполнителям ролей в его новом государственном спектакле.

Трудно, когда ты покинул страну, смириться с тем, что жизнь в стране идет и развивается. Трудно принять, что талантливое и умное не обязательно должно быть тех же взглядов, что и ты. И вообще что жизнь после тебя есть, — произнес Богомолов.

Он также отметил, что его новые постановки подвергли критике и ряд СМИ, работающих на Западе. При этом режиссер подчеркнул, что его артисты играют за небольшие деньги, зато в радость: «для своего зрителя, в родном доме».

Так что собаки лают — караван идет. А вообще подобные вещи закаляют молодого режиссера, потому что режиссер должен быть устойчив и пуленепробиваем, должен идти сквозь все оскорбления и тыкания пальцами, — заключил Богомолов.

Ранее постановщик и его жена Ксения Собчак впервые после продолжительной паузы появились вместе на публике. Пара пришла в кинотеатр «Москва» на премьеру криминальной ироничной мелодрамы «Кеша должен умереть». По сюжету герой встречается с несколькими женщинами и в один момент они решают все вместе ему отомстить.