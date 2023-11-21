Собчак и Богомолов вдвоем вышли в свет: фото с показа «Кеша должен умереть» В кинотеатре «Москва» прошла премьера мелодрамы «Кеша должен умереть» Константина Богомолова

Фото: KION

Константин Богомолов и Ксения Собчак

В кинотеатре «Москва» состоялась премьера криминальной ироничной мелодрамы «Кеша должен умереть» режиссера Константина Богомолова и продюсера Валерия Тодоровского. Впервые после продолжительной паузы постановщик и его жена Ксения Собчак вместе появились на публике.

Новый проект гостям презентовали режиссер Константин Богомолов, который также играет в сериале главную роль, актрисы Юлия Александрова, Василиса Перелыгина, Александра Ребенок, генеральный продюсер KION Игорь Мишин и съемочная группа сериала.

По сюжету герой Богомолова встречается с несколькими женщинами, и в один момент они решают все вместе ему отомстить.

Среди гостей премьеры были замечены Ксения Бородина, Виктория Боня, Наталья Рудова, Аркадий Укупник с женой Натальей, Татьяна Лютаева, Наталья Бардо, Алика Смехова и другие звезды.

Первые серии сериала «Кеша должен умереть» выйдут на платформе онлайн-кинотеатра KION 1 декабря.

Снимки актеров и гостей с премьеры криминальной мелодрамы «Кеша должен умереть» — в фотогалерее NEWS.ru.