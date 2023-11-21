В кинотеатре «Москва» состоялась премьера криминальной ироничной мелодрамы «Кеша должен умереть» режиссера Константина Богомолова и продюсера Валерия Тодоровского. Впервые после продолжительной паузы постановщик и его жена Ксения Собчак вместе появились на публике.

Новый проект гостям презентовали режиссер Константин Богомолов, который также играет в сериале главную роль, актрисы Юлия Александрова, Василиса Перелыгина, Александра Ребенок, генеральный продюсер KION Игорь Мишин и съемочная группа сериала.

По сюжету герой Богомолова встречается с несколькими женщинами, и в один момент они решают все вместе ему отомстить.

Среди гостей премьеры были замечены Ксения Бородина, Виктория Боня, Наталья Рудова, Аркадий Укупник с женой Натальей, Татьяна Лютаева, Наталья Бардо, Алика Смехова и другие звезды.

Первые серии сериала «Кеша должен умереть» выйдут на платформе онлайн-кинотеатра KION 1 декабря.

Снимки актеров и гостей с премьеры криминальной мелодрамы «Кеша должен умереть» — в фотогалерее NEWS.ru.

На премьере «Кеша должен умереть»

Фото: KION

На премьере «Кеша должен умереть»

Наталья Бардо

Фото: KION

Наталья Бардо

Мария Погребняк

Фото: KION

Мария Погребняк

Виктория Боня

Фото: KION

Виктория Боня

Алика Смехова

Фото: KION

Алика Смехова

Александра Ребенок

Фото: KION

Александра Ребенок

Наталья и Аркадий Укупник

Фото: KION

Наталья и Аркадий Укупник

Лянку Грыу и Марсель Симоно

Фото: KION

Лянку Грыу и Марсель Симоно

Наталья Рудова

Фото: KION

Наталья Рудова

Ксения Бородина

Фото: KION

Ксения Бородина

Анна Банщикова

Фото: KION

Анна Банщикова

Елена Кулецкая

Фото: KION

Елена Кулецкая

Татьяна Лютаева

Фото: KION

Татьяна Лютаева

Григорий Верник

Фото: KION

Григорий Верник

Алена Водонаева

Фото: KION

Алена Водонаева

Иван Кокорин и Наталья Семенцова

Фото: KION

Иван Кокорин и Наталья Семенцова