Звезда «Слова пацана» рассказал, в каком жанре фильмов хотел бы сняться Актер Могильников рассказал, что хотел бы сняться в супергеройском кино

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Ярослав Могильников

Сыгравший Ералаша в «Слове пацана» актер Ярослав Могильников рассказал, что любит фильмы про Человека паука, передает «Газета.Ru». Он признался, что и сам был бы не против сняться в супергеройском кино.

Вообще я не против, даже с удовольствием. Сыграл бы любого персонажа — неважно, супергероя, его напарника или злодея, — сказал актер.

Ранее актер Никита Кологривый, широко известный по ролям в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильме «По щучьему велению», признался, что мечтал о деньгах и славе, когда шел в профессию. По его словам, он всегда хотел быть знаменитым, играть главные роли и не думал об искусстве.

Сын певца Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) актер Иван Макаревич, сыгравший музыканта в «Слове пацана» рассказал, что занялся режиссурой. По его словам, работа режиссера очень сильно отличается от актерской работы. Какой именно проект стал его дебютом в режиссуре, Макаревич не уточнил.

Актер Андрей Максимов, игравший в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Фишер», в свою очередь назвал своей особенностью то, что является смешным парнем. При этом в первой картине он исполнил роль лидера банды, а во второй — маньяка.