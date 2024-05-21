Сын Андрея Макаревича рассказал, чем сейчас занимается Сын Андрея Макаревича рассказал, что занялся режиссурой

Фото: Пресс-служба Премии гильдии кастинг-директоров

Иван Макаревич

Сын певца Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) актер Иван Макаревич появился на церемонии вручения Премии Гильдии кастинг-директоров и рассказал, что занялся режиссурой, сообщает портал «Страсти». По его словам, работа режиссера очень сильно отличается от актерской работы. Какой именно проект стал его дебютом в режиссуре, Макаревич не уточнил.

Я сейчас стал режиссерствовать сам и понял, насколько это по-другому работает, когда ты как актер на это смотришь, как режиссер. Иногда вроде бы все хорошо, но ансамбль не складывается, — рассказал участник сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Макаревич-младший дебютировал в криминальной драме «Бой с тенью», которая вышла на экраны в 2005 году. Спустя два года состоялась премьера исторического детектива «18-14», где юный актер исполнил роль декабриста Ивана Пущина. В 2009 году он сыграл юного царя Ивана IV в телесериале «Иван Грозный», а в 2010 году исполнил роль молодого Андрея Макаревича в фильме «Дом Солнца». В 2012 году на экраны вышел фильм «Бригада: Наследник», в котором Макаревич-младший сыграл сына Саши Белого Ивана. В 2023 году он сыграл музыканта по кличке Джон в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».