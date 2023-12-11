Джон из «Слова пацана»: что за актер, где снимался, при чем здесь Макаревич Герой Ивана Макаревича избил подростка в сериале «Слово пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана», актер Иван Макаревич

В шестом эпизоде популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выясняется, что сотрудница милиции Ирина имеет романтические отношения с музыкантом Джоном. Кто его сыграл, при чем здесь артист Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и лента «Бригада»?

Что за актер играет Джона из «Слова пацана»

Роль лидера музыкальной группы в сериале «Слово пацана» исполнил Иван Макаревич — сын покинувшего Россию лидера коллектива «Машина времени» Андрея Макаревича.

Иван Макаревич родился 30 июня 1987 года в Москве. Его отец и мать Алла Макаревич (Голубкина), врач-косметолог, развелись в 1989 году.

С 1993 по 2003 год Иван учился в гимназии № 45 имени Леонида Мильграма в Москве. В тот период сын Макаревича начал заниматься музыкой. С 2004 по 2005 год он учился в Школе-студии МХАТ (курс Константина Райкина).

Позднее Иван перевелся в ГИТИС, где обучался с 2005 по 2010 год.

Где снимался Иван Макаревич

За свою актерскую карьеру Иван сыграл 30 ролей в кино и три в театре. Макаревич-младший дебютировал в криминальной драме «Бой с тенью», которая вышла на экраны в 2005 году. Спустя два года состоялась премьера исторического детектива «18-14», где юный актер исполнил роль декабриста Ивана Пущина.

В 2009 году он сыграл юного царя Ивана IV в телесериале «Иван Грозный». В 2010 году исполнил роль своего отца Андрея Макаревича в фильме «Дом Солнца».

Также Иван работал в проектах «Метро», «Выжить после», «Мой парень — ангел», «Майские ленты», «Гроза», «Мертвые души» и других.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Иван Макаревич

При чем здесь «Бригада»

В фильме «Бой с тенью», где Макаревич-младший сыграл Костю, в качестве камео появляется герой Сергея Безрукова из культового российского сериала «Бригада» — Саша Белый. Он просит автограф для своего сына Ивана у главного героя картины — боксера Артема Колчина, которого сыграл Денис Никифоров.

В 2012 году на экраны вышел фильм «Бригада: Наследник», в котором Макаревич-младший исполнил главную роль — сына Саши Белого Ивана. По сюжету герой Макаревича живет в США, где у него возникают неприятности, в результате чего ему срочно нужны деньги. Он случайно находит документы на недвижимость в России и решает ее продать для решения своих проблем. Герой с другом отправляются в Россию и попадают там в паутину криминальных интриг.

Фильм «Бригада: Наследник» был встречен резко отрицательными отзывами в прессе. По данным агрегатора «Критиканство», лента не получила ни одной положительной рецензии и только две нейтральные, все остальные критики разгромили картину. На сайте «Кинопоиск» рейтинг боевика составляет 2,6.

Что сделал Джон в «Слове пацана»

Герой Ивана Макаревича впервые появляется в третьем эпизоде сериала, когда главный герой сериала Андрей по кличке Пальто приходит на вечеринку по приглашению Ирины — инспектора по делам несовершеннолетних. На квартирнике Андрея встречают холодно из-за его принадлежности к уличной банде, после подросток покидает мероприятие, предварительно сыграв на пианино.

Позднее Ирина сообщает Пальто, что Джона впечатлила игра Андрея и он хочет пригласить школьника в свою группу в качестве клавишника. Когда Пальто приходит в студию и играет на мотив песни Виктора Салтыкова «Белая ночь», то Джон отказывает Пальто.

В шестой серии Пальто вечером приходит к Ирине домой, где застает ее в компании Джона. Становится понятно, что у нее роман с музыкантом. После этого Джон бьет Андрея в живот и закрывает дверь.

Как Иван Макаревич относится к отцу

Макаревич-младший в одном из интервью рассказывал, что отец принимал участие в его жизни, в том числе помогал материально. По его словам, в их семье никогда не обсуждался вопрос национальности, однако было «классно понимать, что есть какая-то связь с Израилем».

На тему спецоперации Иван Макаревич не высказывался. Также артист никогда не комментировал мнение своего отца об СВО и России.

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