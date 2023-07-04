Певцов вперые объяснил причину ухода из «Ленкома» Уволившийся из «Ленкома» Певцов заявил, что театр прекратил существование

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Дмитрий Певцов

Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что театр «Ленком» прекратил свое существование почти сразу со смертью режиссера Марка Захарова. Об этом артист рассказал в беседе с NEWS.ru, отвечая на вопрос о решении покинуть труппу. Певцов признался, что если бы у него не было сейчас работы депутата и концертов, а был бы только театр «Ленком», ему «было бы худо».

Когда я стал избираться [в Госдуму], пошла избирательная кампания, «Ленкома» уже не стало. Тот «Ленком», который был моим домом 30 лет, прекратил свое существование почти сразу со смертью Марка Захарова (1933 — 2019). Сейчас это другой театр. Не тот, который был моим домом. И я очень рад, что я сейчас не там. Хотя и продолжаю играть там несколько спектаклей, в основном «Юнона и Авось», — рассказал Дмитрий Певцов.

По словам актера, если бы у него сейчас не было депутатской работы, концертов и киностудии, а был бы только один театр «Ленком», ему «было бы худо».

Все великие театры — и невеликие тоже — рождаются, развиваются, молодеют, хорошеют, крепчают, добираются до своей вершины. И умирают. Так случилось и с «Ленкомом». Тот «Ленком», который создал Марк Захаров, больше не существует. Это мое мнение, — отметил Дмитрий Певцов.

Директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер в беседе с NEWS.ru ранее раскритиковал уход Дмитрия Певцова в Госдуму. Он назвал решение актёра уволиться из театра «большой ошибкой». Варшавер признался, что сказал об этом народному артисту России в глаза. По его мнению, Певцов является хорошим актёром и «должен заниматься своим делом», а быть депутатом — другая профессия.

Директор «Ленкома Марка Захарова» отметил, что Дмитрий Певцов продолжает выходить на сцену в тех спектаклях, где был задействован до избрания депутатом Госдумы. Однако, по мнению Варшавера, каждый должен заниматься своим делом. Директор «Ленкома» призвал других артистов, которые собираются пойти по стопам Певцова, не повторять ошибку коллеги.