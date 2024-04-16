«Много думал и решил»: Кологривый дал обещание после недели в СИЗО Кологривый пообещал хулиганить только в кино после дебоша в Новосибирске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый признался, что последние события, в том числе дебош в баре в Новосибирске, изменили его и заставили переосмыслить свою жизнь. Он заявил, что решил больше не повторять своих ошибок и отныне будет хулиганить только в кино, передает StarHit.

Я много думал и принял решение, что теперь буду хулиганить только в кино. А как я буду там хулиганить, вы сможете увидеть совсем скоро, потому что на большие экраны выходит фильм под названием «Кореша», где я исполнил одну из главных ролей — персонажа по имени Макс, — сказал Кологривый.

Ранее Кологривый рассказал, что его коллега Иван Янковский не проходил никакой кастинг, чтобы получить роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана». Кологривый также усомнился в актерском таланте Янковского.

Кинокритик Александр Шпагин в свою очередь заявил, что после недавнего скандала в Новосибирске Кологривому стоило бы помолчать. Шпагин не согласился с критикой в адрес Янковского, назвав его очень хорошим актером, чья карьера только началась.