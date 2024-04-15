«Лучше бы молчал»: кинокритик осудил Кологривого за критику Янковского Кинокритик Шпагин защитил Ивана Янковского после нападок Кологривого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Янковский

Актер Никита Кологривый решил играть в имидж правдоруба, выступая с критикой коллеги Ивана Янковского, рассказал NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. По его мнению, после недавнего скандала в Новосибирске Кологривому стоило бы помолчать. Шпагин не согласился с критикой Янковского, назвав его очень хорошим актером, который находится в начале карьеры.

Если жизнь чему-то учит Кологривого, то немногому. Лучше бы он пока молчал. Он решает играть в имидж некого правдоруба. Подумал, что хулиганом пока не буду, а то действительно мне грозит судьба Алексея Панина, но я буду правдорубом. Буду поддерживать этот имидж. Насчет Ивана Янковского он совершенно не прав. Мы не знаем, удастся ли ему переплюнуть деда или нет. Иван Янковский — очень хороший актер. Он еще в начале своей карьеры, — сказал Шпагин.

По мнению кинокритика, судя по интервью актера, Кологривый является малообразованным, малознающим, неглубоким, поверхностным и совершенно претенциозным человеком. Несмотря на его высказывания, Шпагин считает, что актера все равно будут приглашать на роли.

Конечно, он не дурак, но продолжает играть в имидж, который не соответствует его духовному состоянию. Уже все на стороже, но пока в легком напряжении. Несколько возможных приглашений, может быть, пойдут на нет, но они будут продолжаться. Все равно это звезда, имя. Он хочет еще приобрести звездную скандальность, но это очень опасно, — заявил Шпагин.

Кологривый рассказал ведущей канала FametimeTv Лауре Джугелии, что его коллега Иван Янковский не проходил никакой кастинг, чтобы получить роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана». Он также усомнился в актерском таланте Янковского.