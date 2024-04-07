«Должен идти сквозь оскорбления»: как живет Константин Богомолов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Богомолов

Художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов нечасто появляется на светских мероприятиях, однако его высказывания часто становятся предметом обсуждения в СМИ. Правда ли, что режиссер разводится с журналисткой Ксенией Собчак, что известно о его последних работах и позиции по СВО?

Где сейчас Богомолов

В марте 2024 года Богомолов анонсировал проект о людях России, в рамках которого будет показано 12 спектаклей из цикла «Голоса страны». По задумке режиссера, каждая постановка будет посвящена жизни и труду определенного человека. Богомолов уточнил, что специально сделал свободный прием заявок, чтобы россияне сами хотели рассказать свои истории.

«Они из разных регионов: Сибири, Кавказа, Урала, деревень и крупных городов — все разных возрастов и профессий, социальных слоев. Есть врач, энтузиаст-краевед, педагог, ученый, машинист паровоза и так далее. Нам важно, чтобы не было обязаловки, когда мы бы обращались к директору предприятия или к местным властям и те давали бы указание», — пояснил Богомолов.

По словам режиссера, главных действующих лиц нельзя назвать героями, поскольку они не совершали подвигов в привычном смысле слова. Богомолов решил создать работу о тех, кто ежедневно совершает благие поступки и трепетно относится к своей работе. В качестве примера Богомолов привел крупного предпринимателя, который внезапно посвятил жизнь театру и стал вкладывать туда все средства.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Константин Богомолов

Что Богомолов говорил об уехавших артистах

Режиссер рассказал, что «либеральный обком» начал писать гадости исполнителям ролей в его новом спектакле. По словам Богомолова, в числе злопыхателей и уехавшие артисты, которым сложно смириться с тем, что после их эмиграции жизнь в стране продолжается.

«Трудно, когда ты покинул страну, смириться с тем, что жизнь в стране идет и развивается. Трудно принять, что талантливое и умное не обязательно должно быть тех же взглядов, что и ты. И вообще, что жизнь после тебя есть. <...> Так что собаки лают — караван идет. А вообще подобные вещи закаляют молодого режиссера, потому что режиссер должен быть устойчив и пуленепробиваем, должен идти сквозь все оскорбления и тыкания пальцами», — заявил кинематографист.

Режиссер также отметил, что его новые постановки подвергли критике и ряд СМИ, работающих на Западе. При этом Богомолов подчеркнул, что его артисты играют за небольшие деньги, зато в радость: «для своего зрителя, в родном доме».

«Некоторые СМИ, которые „оттуда“ вещают, сделали репортажи о наших спектаклях, в тональности которых — „ай-ай-ай, какой кошмар, наши молодые талантливые ребята, которые когда-то составляли надежду русского театра, теперь работают с этим Богомоловым на государственном проекте, они нас предали“. Кого они предавали? Под чем они подписывались и на чем клялись?» — заключил Богомолов.

Незадолго до высказывания режиссера его раскритиковала покинувшая РФ актриса Чулпан Хаматова. Она назвала Богомолова «неумным и неэмпатичным».

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Ксения Собчак и Константин Богомолов

Правда ли, что Богомолов разводится с Собчак

В прошлом году в Сети распространились слухи о возможном разводе журналистки и режиссера. Сплетни подогрело и предсказание экстрасенса Ниониллы Николюк.

«Союз Ксении и Богомолова, к сожалению, подходит к концу. На тонком плане их фантомы уже смотрят в разные стороны, что говорит о скором расставании. При этом официальный брак еще может длиться какое-то время, до момента необходимости официального расторжения», — отмечала она.

Окружающие и ранее считали, что брак Собчак и Богомолова является гостевым. Кроме того, хейтеры негативно отнеслись к раздельному бюджету пары, о плюсах которого рассказывала сама светская львица.

Правда, уже в сентябре Богомолов разместил романтичный пост, прикрепив фотографию с Собчак. По его словам, тогда пара отправилась в совместное путешествие.

«4 года назад К + К отправились в путешествие. Самое непродуманное и самое бесцельное, но самое интересное и прекрасное. 4 года любви и вся жизнь впереди», — писал Богомолов.

В ноябре пара впервые после продолжительной паузы появилась вместе на публике. Супруги пришли в кинотеатр «Москва» на премьеру криминальной ироничной мелодрамы «Кеша должен умереть».

В начале апреля 2024 года Собчак уехала вместе с сыном от Максима Виторгана Платоном из России. С подписчиками она поделилась, что поехала в Дубай.

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