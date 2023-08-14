Абдулов, Фриске, Караченцов: кто еще из артистов болел раком

Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/Global Look Press

Александр Абдулов

Бывшая жена российского актера Александра Домогарова Ирина скончалась от рака в возрасте 60 лет. Кто из российских знаменитостей ушел из жизни, борясь с онкологическим заболеванием?

Ирина Домогарова, в девичестве Гуненкова, была второй супругой артиста и матерью их сына Александра. Последние месяцы они ухаживали за женщиной после того, как врачи сочли дальнейшее лечение нецелесообразным и отпустили домой.

«Весь ужас наступил именно сейчас. Лечение перестало помогать. Надежда таяла, но мы боролись изо всех сил», — признавался Домогаров-младший.

Почему Александр Абдулов не смог победить рак легких

В августе 2007 года актер Александр Абдулов был срочно госпитализирован в севастопольскую больницу с диагнозом «прободная язва». Артист работал в Крыму на съемках новой картины. Приступ случился с ним на площадке в Балаклаве. В клинике ему провели операцию, но состояние не улучшилось, начались проблемы с сердцем.

В начале сентября того же года в Израиле врачи поставили артисту диагноз «рак легких четвертой стадии». По мнению медиков, Абдулов запустил проблемы со своим здоровьем, кроме того, актер категорически отказывался бросать курить.

Абдулов скончался 3 января 2008 года. 54-летний актер умер от неоперабельного рака легких четвертой стадии и метастаз во всех органах. Его похоронили на центральной аллее Ваганьковского кладбища в Москве.

Как Жанна Фриске боролась с опухолью мозга

В апреле 2013 года, через несколько месяцев после рождения сына, у певицы Жанны Фриске была обнаружена неоперабельная опухоль мозга (глиобластома). После того, как новость о болезни певицы стала известна, был начат сбор денег на ее лечение.

Собрать удалось около 69 млн рублей — больше, чем требовалось на оплату ее терапии. Часть средств певица перечислила на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями.

Фриске прошла несколько курсов лечения в клиниках США, Германии и Китая, благодаря чему медикам удалось добиться временной ремиссии. Последние месяцы певица жила в загородном доме в Подмосковье с мужем Дмитрием Шепелевым и маленьким сыном Платоном.

Отец артистки сообщил, что она скончалась 15 июня 2015 года в десять часов вечера. Фриске похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

Как Михаил Задорнов боролся с раком головного мозга

В октябре 2016 года сатирик на своей странице во «ВКонтакте» сообщил поклонникам, что ему предстоит пройти курс химиотерапии в Прибалтике. В то же время писатель опроверг информацию о том, что страдает от неизлечимого рака легких.

«Да, лечение предстоит тяжелое и долгое. А потому и концерты многие отменяются. На такую терапию, как химия, нужно экономить силы, не расплескивать их на разного рода боковую суету», — рассказывал он.

В июне 2017 года стало известно, что Задорнов отказался продолжать лечение раковой опухоли головного мозга. Предпринятые медиками меры не принесли желаемого результата. 10 ноября 2017 года артист скончался после продолжительной болезни. Он похоронен в Латвии на кладбище Яундубулты.

Что погубило актера Николая Караченцова

28 февраля 2005 года актер Николай Караченцов находился на даче, когда ему сообщили о смерти 83-летней тещи. Он сел за руль своего автомобиля Volkswagen Passat B5 и попал в серьезное ДТП. Медики столичной больницы провели трепанацию черепа. Артист провел 26 дней в коме.

Восстановление заняло более двух лет. Он смог подняться на сцену, но не вернуться к работе. Через 12 лет артист вновь попал в аварию. Тогда за рулем находилась его супруга актриса Людмила Поргина. После происшествия Караченцов неделю провел в больнице, у него было диагностировано сотрясение головного мозга.

В сентябре 2017 года у актера обнаружили злокачественную опухоль в левом легком. Врачи отказались оперировать и назначать курс химиотерапии Караченцову из-за слабого здоровья. Он скончался 26 октября 2018 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

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