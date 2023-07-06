«Не могу рядом стоять»: Певцов отказался сниматься у Богомолова Певцов отказался от съемок в фильме «Я люблю тебя, Россия» из-за неприязни к Богомолову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Дмитрий Певцов

Депутат Госдумы народный артист России Дмитрий Певцов сообщил NEWS.ru об отказе от съемок в киноальманахе «Я люблю тебя, Россия» под руководством режиссера Константина Богомолова. Артист объяснил свое решение нежеланием «даже в титрах стоять с этим человеком».

По словам Дмитрия Певцова, в последнее время он стал получать меньше предложений о съемках в кино. Депутат Госдумы связал это с тем, что создатели фильмов чувствуют его нежелание тратить время на проекты, не вызывающие у него отклика.

Даже лень читать. Когда мне прислали последний раз [сценарий], там очень хороший альманах: восемь режиссеров, восемь историй — «Я люблю тебя, Россия». Но когда я увидел во главе как художественного руководителя Константина Богомолова, я сказал: «Не, ребят, спасите... простите, вот рядом с этим человеком я не могу даже рядом в титрах стоять. Хоть это было бы гениальное кино и, может быть, огромные деньги», — признался Дмитрий Певцов.

Кроме того, Певцов заявил, что критические слова в адрес россиян, произнесенные актером Алексеем Серебряковым несколько лет назад, были вызваны конкретными эпизодами жизни. Он отметил, что не слышал критики Серебрякова по поводу специальной военной операции России на Украине, и признался, что они близки как братья.

Также Дмитрий Певцов выразил мнение, что уехавшие из России на фоне специальной военной операции на Украине артисты никому не нужны и «загнутся» за границей. Условием их возвращения на родину Певцов назвал извинения, которые покинувшие страну, по его мнению, должны принести публично в том же объеме, в каком критиковали СВО.