Кологривый рассказал, как Янковский получил свою роль в «Слове пацана» Кологривый: Янковский получил роль в «Слове пацана» без кастинга

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из фильма «Слово пацана»

Актер Никита Кологривый рассказал ведущей канала FametimeTv Лауре Джугелии, что его коллега Иван Янковский не проходил никакой кастинг. Чтобы получить роль Вовы-Адидаса в сериале «Слове пацана». Кологривый также усомнился в актерском таланте Янковского.

А он (Янковский - NEWS.ru) не проходил никакой кастинг. Поэтому мы все это понимаем прекрасно. Ты хочешь сказать, мало Вов Адидасов по стране сидит ребят-актеров, что ли? — сказал Кологривый.

Ранее Иван Янковский заявил, что не имеет смысла сравнивать мэтров российского кинематографа и молодое поколение артистов. Так он прокомментировал высказывания Кологривого, который поставил под сомнение творчество Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского, назвав его скучным. По словам Янковского, Бог судья тем, кто неуважительно относится к старшему поколению актеров.

Ранее стало известно, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» принес его режиссеру Жоре Крыжовникову 34 млн рублей. По данным СМИ, над кинокартиной работали сразу три студии: НТВ, «НМГ студия» и Toomuch Production. Крыжовников является совладельцем последней компании — ему принадлежит 50%.

До этого сценарист нашумевшей киноленты Андрей Золотарев ответил на вопрос о готовности команды заняться работой над вторым сезоном проекта. Он отметил, что в планах пока нет съемок продолжения кинокартины. По его словам, причиной такого решения является стремление создателей сериала сделать второй сезон не хуже, чем первый, а это сложно, поскольку первый сезон получился «правда классным».