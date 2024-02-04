Скандал с Кологривым, «отмена» Раппопорт, иск к Варлей: что будет дальше

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Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый сцепился с ведущим Первого канала Александром Гордоном, спектакль Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова отменили в Ярославле, исполнительницу главной роли в фильме «Кавказская пленница» Наталью Варлей могут засудить на крупную сумму — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

За что Гордон выгнал Кологривого из студии Первого канала?

На Первом канале 3 февраля вышел эфир программы «Закрытый показ», на котором обсуждали драматический триллер «Подельники» с Павлом Деревянко в главной роли. В студии среди приглашенных лиц был и Никита Кологривый. Он первым сказал свое мнение насчет картины.

«Я считаю, что кино про наше сознание, про наш быт и про последствия, которые в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, которые возникают из-за нужды определенной. Я это увидел так в кино», — отметил актер.

Гордон раскритиковал представление Кологривого о фильме и заявил, что после его описания ни за что бы не пошел на «Подельников». Ведущий попросил актера «в двух словах» рассказать, в чем заключается история, показанная в картине.

«Мы ж на шоу, хотите я вам в трех словах вообще всю передачу закончу?» — ответил артист.

Затем Александр Гордон заявил, что сам будет решать, «чего хотеть, а чего не хотеть», и добавил: «Просто ответьте на вопрос и все».

«Что у нас здесь, тоталитаризм или что? Нет, я вас спрашиваю сейчас. „Давайте я буду хотеть...“», — продолжил Кологривый.

После этого ведущий программы поинтересовался у Кологривого, хочет ли тот поссориться в эфире, и заверил, что может это сделать.

«Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий. Значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос. Если нет, вас никто не держит», — продолжил Гордон.

Следом Никита Кологривый поблагодарил собеседника и уточнил, может ли он покинуть съемки. Получив от Александра Гордона положительный ответ, актер встал со своего места со словами «я с вами диалог не найду». Перед уходом из студии он также заявил ведущему, что они еще увидятся у него в гостях, однако Гордон усомнился, что примет приглашение на эту встречу.

«Какой ты хороший, блин, смелый такой», — добавил Кологривый и покинул студию.

После ухода Никиты Кологривого из студии программы «Закрытый показ» Александр Гордон напомнил, что является ведущим авторского шоу, где последнее слово всегда будет за ним.

«Вы знаете, я даже сейчас не требую поддержки или осуждения своих действий. Так было и так будет всегда. Это авторское шоу. Здесь я решаю, кто за, кто против», — резюмировал Гордон.

Присутствующий на эфире режиссер фильма «Подельники» Евгений Григорьев, комментируя перепалку между ведущим и актером, отметил, что «Саша [Гордон] делает блестяще все».

Никита Кологривый произошедший на съемках передачи скандал никак не комментировал.

Ранее Кологривый уже попадал в скандальные истории из-за своего поведения.

В январе коллеги актера рассказали СМИ, что он употребляет запрещенные вещества и унижает женщин-ассистенток на съемках.

«Во-первых, употребляет на съемках как не в себя разные виды препаратов. Во-вторых, выбирает из киношного персонала жертв, за которых никто заступиться не может (как правило, это женщины-ассистентки), и вымещает на них всю злость — орет, унижает и так далее», — сообщили источники Telegram-канала iGustal.

Также Кологривый неоднократно нелестно высказывался о коллегах. Он подверг критике идею, что можно стать профессиональным актером без соответствующего образования. В этом контексте он упомянул Александру Бортич. Кроме того, он раскритиковал Данилу Козловского, заявив, что на актера просто надели костюм и сказали, как разговаривать в картине «Духless». Вдобавок артист считает Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского переоцененными актерами.

Почему в Ярославле отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт ?

Спектакль с российскими актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым «Эйнштейн и Маргарита» отменили в Ярославле. Мероприятие должно было пройти 26 февраля.

Об отмене спектакля «Эйнштейн и Маргарита» с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт говорится на сайте концертно-зрелищного центра «Миллениум». По данным портала 76.RU, причиной этому стали жалобы местных жителей.

«Уважаемые зрители! Спектакль „Эйнштейн и Маргарита“ отменен. Вы можете вернуть раннее купленные билеты в местах приобретения с полным возвратом стоимости», — сказано в сообщении центра.

Один из активистов Сергей Казанский направил письмо с требованием отменить спектакль губернатору Ярославской области, местным депутатам, а также в Минкультуры и другие инстанции. По его мнению, участие в постановке Серебрякова и Раппопорт недопустимо, так как они часто живут за границей и выступают против спецоперации.

В Минкультуры пояснили, что решение было принято с учетом общественного мнения.

В 2023 году постановку с Серебряковым и Раппопорт отменяли еще в нескольких российских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить Ксению Раппопорт и Алексея Серебрякова на финансирование из-за рубежа.

«В ближайшее время мы обратимся в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой проверить Ксению Раппопорт и Алексея Серебрякова на иностранное финансирование. И если финансирование подтвердится, будет основание внести их в список иностранных агентов», — сообщил он NEWS.ru.

Алексей Серебряков уехал из России в Канаду в 2012 году. Там учились его дети, а также когда-то работала супруга Мария.

При этом предложений сниматься в РФ из-за переезда у актера не убавилось, и он регулярно приезжал по работе. Коллега Серебрякова Алена Хмельницкая заявляла, что у актера, несмотря на долгую жизнь за границей, нет канадского паспорта.

«У Леши никогда не было канадского гражданства. Хотя я не вижу в этом ничего такого. Это абсолютно законная история. Люди ездят по миру, работают там и сям. Это нормальное право человека», — объясняла она.

В 2021 году Серебряков окончательно вернулся в Россию. Он продолжает активно сниматься в кино и играть в театре.

Серебряков не единожды критиковал российскую власть. Он говорил, что руководство страны переписывает ее историю, для того чтобы доказать правильность своих действий. При этом, по мнению артиста, граждане якобы вынуждены «демонстрировать псевдопатриотизм». Также он утверждал, что в РФ нет гражданского общества и в стране «все возлагается на человека».

Ксения Раппопорт живет в Санкт-Петербурге, но часто ездит в Италию, где у нее есть вилла.

Актриса критиковала спецоперацию и вместе с рядом руководителей российских некоммерческих организаций и благотворительных фондов подписала обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом о прекращении спецоперации.

Кроме того, Раппопорт в соцсетях после начала СВО писала, что ей «стыдно и страшно». Артистка на протяжении нескольких лет занимается благотворительностью, но после критики спецоперации ее исключили из попечительского совета благотворительного фонда «Круг добра». При этом она публикует в соцсетях посты о работе с фондами, в том числе «Подари жизнь», учредителем которого является актриса Чулпан Хаматова.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт

Кто и за что хочет засудить «кавказскую пленницу»?

На исполнительницу роли Нины в советском фильме «Кавказская пленница» Наталью Варлей могут подать в суд за невыплату гонорара в размере 200 тысяч рублей. Композитор из Казахстана Юлия Лебедева утверждает, что артистка взяла у нее две песни для исполнения на юбилейном вечере, но деньги так и не заплатила. В качестве компенсации морального ущерба Лебедева хотела бы получить примерно $150 тысяч.

«Она меня унизила, обозвала говнистой, непорядочной. Обвинила меня в том, что она затратила большие деньги на студию. Я говорю: «Вы еще обвините меня в этом или в том, что вы нижнее белье себе купили или платье на выступление». Что за бред вообще?» — возмущается Лебедева.

При этом известно, что юбилейный концерт Варлей не состоялся. Она заболела и отменила мероприятие. До этого Варлей пригласила Лебедеву на свой концерт, пообещав оплатить дорогу в Москву и проживание в гостинице. Позже разговор не заладился, и, по словам Лебедевой, Варлей заблокировала композитора в соцсетях в ответ на просьбу подписать договор и оплатить песни. Актриса утверждает, что не видит оснований для того, чтобы оплачивать эту работу.

«Пусть подает [в суд]. Никто со мной не связывался. Впервые в моей жизни такая история. Катя Семенова пишет музыку, а я — стихи. Александр Морозов берет мои стихи и пишет песни. Я понимаю, если бы была написана песня и мы ее продали Пугачёвой, тогда какой-то иск. Я исполняю эту песню раз в сто лет. Какие авторские? А она почему мне не отчисляет за мои стихи?» — заявила Варлей.

Ранее актриса выпустила автобиографию, в которой рассказала о карьере и своих мужчинах. С родными 76-летняя знаменитость видится редко — они приезжают к ней по праздникам. Остальное время актриса проводит в компании своих питомцев — у нее около 20 кошек.

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