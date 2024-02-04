Кинокритик высказался о судьбе Кологривого после скандала на Первом канале Кинокритик Шнейдеров: скандал на Первом канале не помешает карьере Кологривого

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Никита Кологривый

Скандал с телеведущим Александром Гордоном на шоу «Закрытый показ» никак не отразится на карьере актера Никиты Кологривого, заявил NEWS.ru кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров. По его словам, судьба артиста зависит не от его высказываний, а от качества сыгранных ролей.

Судьба актера зависит не от его высказываний, какими бы провокационными они ни были, а от качества сыгранных ролей. Если Никита Кологривый будет играть хорошо и в хороших проектах, его карьера продолжится. Одно ток-шоу не изменит ничью судьбу, — рассказал Шнейдеров.

Кинокритик предположил, что Кологривый ведет себя эпатажно из-за неопытности. Спорить с ведущим, который десятки лет работал с людьми «большего масштаба», — не лучший вариант, считает эксперт.

Возможно, из-за возраста или по неопытности Кологривый специально ведет себя так эпатажно, но это не лучший вариант. У Александра Гордона колоссальный опыт работы, ему приходилось сталкиваться и работать с куда более эпатажными, харизматичными личностями, людьми гораздо большего масштаба. Там, где Кологривый учился, Гордон уже преподавал, — заключил Шнейдеров.

Ранее звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Кологривый демонстративно покинул шоу «Закрытый показ» с Гордоном на Первом канале. Актер не смог найти общий язык с телеведущим.