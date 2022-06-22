Звезда советского кино с отличием окончила цирковое училище и выступала на арене в качестве эквилибристки, однако встреча с кинорежиссёром Георгием Юнгвальд-Хилькевичем изменила её судьбу. Постановщик пригласил артистку в фильм «Формула радуги», а вскоре Варлей снялась в знаменитой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» в роли «студентки, комсомолки и просто красавицы» Нины. Эта роль прославила актрису на весь СССР.
Позже Наталья Варлей окончила театральное училище имени Щукина и Литературный институт. Продолжая активно сниматься в кино, она никогда не переставала писать стихи, сочинять которые начала ещё в детстве.
У актрисы двое сыновей, но большую часть времени она живёт в Москве одна с кошками. По словам Варлей, было время, когда в её квартире было 14 питомцев.
Фото отмечающей 75-летний юбилей Натальи Варлей — в галерее NEWS.ru.
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Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости
Молодая актриса Наталья Варлей на арене цирка, 1967 год
Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости.
Молодая актриса Наталья Варлей на арене цирка, 1967 год
Фото: Global Look Press
В роли Нины в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1967 год
Фото: Global Look Press.
В роли Нины в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1967 год
Фото: РИА Новости
Наталья Варлей в роли Панночки в фильме «Вий», 1967 год
Фото: РИА Новости.
Наталья Варлей в роли Панночки в фильме «Вий», 1967 год
Фото: Виталий Созинов /Фотохроника ТАСС
Актриса Наталья Варлей, 1971 год
Фото: Виталий Созинов /Фотохроника ТАСС.
Актриса Наталья Варлей, 1971 год
Фото: ТАСС
Наталья Варлей в роли Родики в кинофильме «Дмитрий Кантемир», 1973 год
Фото: ТАСС.
Наталья Варлей в роли Родики в кинофильме «Дмитрий Кантемир», 1973 год
Фото: Ltd Foma/Russian Look
Актриса Наталья Варлей
Фото: Ltd Foma/Russian Look.
Актриса Наталья Варлей
Фото: Олег Булдаков/ТАСС
На «Концерте во имя мира» выступает киноактриса Наталья Варлей, 1999 год
Фото: Олег Булдаков/ТАСС.
На «Концерте во имя мира» выступает киноактриса Наталья Варлей, 1999 год
Фото: Виталий Белоусов/ТАСС
Актер Игорь Угольников в роли Бертрана Барнье и актриса Наталья Варлей в роли Шарлотты в сцене из комедии «Оскар», 2003 год
Фото: Виталий Белоусов/ТАСС.
Актер Игорь Угольников в роли Бертрана Барнье и актриса Наталья Варлей в роли Шарлотты в сцене из комедии «Оскар», 2003 год
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Актриса Наталья Варлей на презентации своей книги «Во мне такая музыка звучит» в Московском Доме книги на Новом Арбате
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости.
Актриса Наталья Варлей на презентации своей книги «Во мне такая музыка звучит» в Московском Доме книги на Новом Арбате
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Актриса Наталья Варлей на церемонии открытия V Международного кинофестиваля «В кругу семьи« в киноконцертном театре »Космос» в Екатеринбурге, 2010 год
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости.
Актриса Наталья Варлей на церемонии открытия V Международного кинофестиваля «В кругу семьи« в киноконцертном театре »Космос» в Екатеринбурге, 2010 год
Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»
Министр культуры РФ Владимир Мединский и актриса Наталья Варлей (справа) на торжественной церемонии награждения государственными и ведомственными наградами Минкультуры России, 2018 год
Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва».
Министр культуры РФ Владимир Мединский и актриса Наталья Варлей (справа) на торжественной церемонии награждения государственными и ведомственными наградами Минкультуры России, 2018 год
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
Наталья Варлей во время юбилейного гала-шоу в Московском цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре, 2019 год
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва».
Наталья Варлей во время юбилейного гала-шоу в Московском цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре, 2019 год