22 июня заслуженной артистке РСФСР Наталье Варлей исполнилось 75 лет.

Звезда советского кино с отличием окончила цирковое училище и выступала на арене в качестве эквилибристки, однако встреча с кинорежиссёром Георгием Юнгвальд-Хилькевичем изменила её судьбу. Постановщик пригласил артистку в фильм «Формула радуги», а вскоре Варлей снялась в знаменитой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» в роли «студентки, комсомолки и просто красавицы» Нины. Эта роль прославила актрису на весь СССР.

Позже Наталья Варлей окончила театральное училище имени Щукина и Литературный институт. Продолжая активно сниматься в кино, она никогда не переставала писать стихи, сочинять которые начала ещё в детстве.

У актрисы двое сыновей, но большую часть времени она живёт в Москве одна с кошками. По словам Варлей, было время, когда в её квартире было 14 питомцев.

Фото отмечающей 75-летний юбилей Натальи Варлей — в галерее NEWS.ru.

Молодая актриса Наталья Варлей на арене цирка, 1967 год

Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости. Молодая актриса Наталья Варлей на арене цирка, 1967 год

В роли Нины в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1967 год

Фото: Global Look Press. В роли Нины в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1967 год

Наталья Варлей в роли Панночки в фильме «Вий», 1967 год

Фото: РИА Новости. Наталья Варлей в роли Панночки в фильме «Вий», 1967 год

Актриса Наталья Варлей, 1971 год

Фото: Виталий Созинов /Фотохроника ТАСС. Актриса Наталья Варлей, 1971 год

Наталья Варлей в роли Родики в кинофильме «Дмитрий Кантемир», 1973 год

Фото: ТАСС. Наталья Варлей в роли Родики в кинофильме «Дмитрий Кантемир», 1973 год

Актриса Наталья Варлей

Фото: Ltd Foma/Russian Look. Актриса Наталья Варлей

На «Концерте во имя мира» выступает киноактриса Наталья Варлей, 1999 год

Фото: Олег Булдаков/ТАСС. На «Концерте во имя мира» выступает киноактриса Наталья Варлей, 1999 год

Актер Игорь Угольников в роли Бертрана Барнье и актриса Наталья Варлей в роли Шарлотты в сцене из комедии «Оскар», 2003 год

Фото: Виталий Белоусов/ТАСС. Актер Игорь Угольников в роли Бертрана Барнье и актриса Наталья Варлей в роли Шарлотты в сцене из комедии «Оскар», 2003 год

Актриса Наталья Варлей на презентации своей книги «Во мне такая музыка звучит» в Московском Доме книги на Новом Арбате

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости. Актриса Наталья Варлей на презентации своей книги «Во мне такая музыка звучит» в Московском Доме книги на Новом Арбате

Актриса Наталья Варлей на церемонии открытия V Международного кинофестиваля «В кругу семьи« в киноконцертном театре »Космос» в Екатеринбурге, 2010 год

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости. Актриса Наталья Варлей на церемонии открытия V Международного кинофестиваля «В кругу семьи« в киноконцертном театре »Космос» в Екатеринбурге, 2010 год

Министр культуры РФ Владимир Мединский и актриса Наталья Варлей (справа) на торжественной церемонии награждения государственными и ведомственными наградами Минкультуры России, 2018 год

Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва». Министр культуры РФ Владимир Мединский и актриса Наталья Варлей (справа) на торжественной церемонии награждения государственными и ведомственными наградами Минкультуры России, 2018 год

Наталья Варлей во время юбилейного гала-шоу в Московском цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре, 2019 год

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва». Наталья Варлей во время юбилейного гала-шоу в Московском цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре, 2019 год