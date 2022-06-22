Звезда «Кавказской пленницы» Варлей отмечает юбилей: галерея актрисы

Фото: Global Look Press

В роли Нины в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1967 год

22 июня заслуженной артистке РСФСР Наталье Варлей исполнилось 75 лет.

Звезда советского кино с отличием окончила цирковое училище и выступала на арене в качестве эквилибристки, однако встреча с кинорежиссёром Георгием Юнгвальд-Хилькевичем изменила её судьбу. Постановщик пригласил артистку в фильм «Формула радуги», а вскоре Варлей снялась в знаменитой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» в роли «студентки, комсомолки и просто красавицы» Нины. Эта роль прославила актрису на весь СССР.

Позже Наталья Варлей окончила театральное училище имени Щукина и Литературный институт. Продолжая активно сниматься в кино, она никогда не переставала писать стихи, сочинять которые начала ещё в детстве.

У актрисы двое сыновей, но большую часть времени она живёт в Москве одна с кошками. По словам Варлей, было время, когда в её квартире было 14 питомцев.

Фото отмечающей 75-летний юбилей Натальи Варлей — в галерее NEWS.ru.