«Обозвала говнистой»: композитор подаст в суд на «кавказскую пленницу» Композитор Юлия Лебедева обвинила Наталью Варлей в невыплате гонорара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Наталья Варлей

На исполнительницу роли Нины в советском фильме «Кавказская пленница» Наталью Варлей могут подать в суд за невыплату гонорара в размере 200 тысяч рублей, передает НТВ. Композитор из Казахстана Юлия Лебедева утверждает, что артистка взяла у нее две песни для исполнения на юбилейном вечере, но деньги так и не заплатила. В качестве компенсации морального ущерба Лебедева хотела бы получить примерно $150 тысяч.

Она меня унизила, обозвала говнистой, непорядочной. Обвинила меня в том, что она затратила большие деньги на студию. Я говорю: «Вы еще обвините меня в этом или в том, что вы нижнее белье себе купили или платье на выступление». Что за бред вообще? — возмущается Лебедева.

При этом известно, что юбилейный концерт Варлей не состоялся. Она заболела и отменила мероприятие. До этого Варлей пригласила Лебедеву на свой концерт, пообещав оплатить дорогу в Москву и проживание в гостинице. Позже разговор не заладился, и, по словам Лебедевой, Варлей заблокировала композитора в соцсетях в ответ на просьбу подписать договор и оплатить песни. Актриса утверждает, что не видит оснований для того, чтобы оплачивать эту работу.

Пусть подает [в суд]. Никто со мной не связывался. Впервые в моей жизни такая история. Катя Семенова пишет музыку, а я — стихи. Александр Морозов берет мои стихи и пишет песни. Я понимаю, если бы была написана песня и мы ее продали Пугачёвой, тогда какой-то иск. Я исполняю эту песню раз в сто лет. Какие авторские? А она почему мне не отчисляет за мои стихи? — заявила Варлей.

Ранее актриса выпустила автобиографию, в которой рассказала о карьере и своих мужчинах. С родными 76-летняя знаменитость видится редко — они приезжают к ней по праздникам. Остальное время актриса проводит в компании своих питомцев — у нее около 20 кошек.