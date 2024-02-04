Шнейдеров заступился за Гордона после скандала со звездой «Слова пацана» Шнейдеров: Гордон был прав, когда предложил Кологривому покинуть его телешоу

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Александр Гордон

Телеведущий Александр Гордон был прав, когда предложил звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никите Кологривому покинуть свое шоу «Закрытый показ» на Первом канале, высказался в беседе с NEWS.ru кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров. По его мнению, этот скандал никак не повлияет на рейтинги программы.

Александр Гордон, с которым я учился в Щукинском училище и знаю его десятки лет, отличный телеведущий. Он абсолютно прав, что предложил зазнавшемуся актеру покинуть студию. Я сам работаю на телевидении и радио и могу сказать, что ведущий — хозяин, который решает, кому дать слово и сколько человек будет говорить. Иначе это будет уже не шоу, а бардак. Данный скандал не повлияет на рейтинги шоу, так как они определяются рейтингом ведущего и качеством показываемых фильмов, — считает Шнейдеров.

Кинокритик подчеркнул, что на «Закрытом показе» демонстрируют качественные, но спорные фильмы, поскольку шоу создано, чтобы на нем велись дискуссии. Шнейдеров назвал Гордона харизматичной и интеллектуальной личностью, а также отличным телеведущим.

Ранее Кологривый демонстративно покинул «Закрытый показ». Актер не смог найти общий язык с Гордоном, который в свою очередь не стал задерживать гостя в студии. Во время словесной перепалки телеведущий заявил, что только он отвечает за качество программы и поэтому призывает участников шоу соблюдать регламент.