Не только «Один дома»: 10 новогодних фильмов для семейного просмотра

Фото: g90/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

Кадр из фильма «Один дома - 2»

Совместный просмотр фильмов — один из лучших способов провести новогодние праздники с семьей. Можно включить рождественскую комедию, экранизацию популярной книги или советскую киноленту. NEWS.ru рассказывает о 10 фильмах, которые понравятся и детям, и взрослым.

«Чародеи»

Фильм «Чародеи» — это сказочная история любви молодого москвича Ивана Пухова (Александр Абдулов) и его невесты Алены Саниной (Александра Яковлева). Они работают в разных городах — Ваня живет в Москве и трудится на фабрике, где делают музыкальные инструменты, а Алена Санина — в Китеж-граде, где она — обычная ведьма в Научном универсальном институте необыкновенных услуг (НУИНУ). Сотрудники ее лаборатории Виктор Ковров (Эммануил Виторган) и Фома Брыль (Михаил Светин) трудятся над созданием волшебной палочки, исполняющей желания.

Фильм снят по повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу». События фильма охватывают период с 29 января и до новогодней ночи. В НУИНУ пытаются выпустить волшебную палочку. Директор института приглашает специальную комиссию по одобрению изобретения. Но этим все не заканчивается, наоборот, только начинается.

«Один дома»

Без этого фильма Криса Коламбуса не обходится ни один зимний праздник. История мальчика Кевина, которого забыли дома в рождественские праздники из-за суеты, — микс детской мечты о самостоятельности, приключениях и переоценке ценности семьи.

По сюжету многодетная американская семья собирается в отпуск и забывает самого младшего сына Кевина (Маколей Калкин) дома. Маленький, но очень изобретательный мальчик, оставшись один дома под Рождество, не теряется. Он сам готовит, стирает, ходит в магазин и даже противостоит настоящим ворам-домушникам.

Кевин проявляет немыслимую смекалку, расставляя многочисленные ловушки, и в итоге его спасает таинственный сосед Марли. Одинокий старик из дома напротив пугал детей своим грозным видом, но на самом деле оказался весьма добродушным. Кевин помог ему помириться с семьей, а он — вовремя вызвал полицию.

Фильмы о Гарри Поттере

Знаменитая франшиза о мире волшебников стала символом новогодних праздников. Первые две части — «Философский камень» и «Тайная комната» — снял режиссер Крис Коламбус, который выпустил и «Один дома».

История о несчастном сироте Гарри Поттере, переехавшем из каморки под лестницей в лучшую школу магии Хогвартс, заменила миллениалам «Иронию судьбы». По коридорам летают приведения, великан-лесник Хагрид тащит огромную ёлку, украшения взлетают по взмаху волшебной палочки. Долгие праздники как раз подойдут для того, чтобы пересмотреть (или впервые увидеть) все восемь фильмов франшизы.

«Гринч — похититель Рождества»

Джим Керри играет зеленого монстра с доброй душой. Фильм провалился в прокате, но настолько полюбился зрителям, что стабильно попадает в топ новогодних картин. Лента получила «Оскар» за лучший грим в 2001 году. В 2018-м студия Illumination выпустила мультфильм-ремейк истории.

Режиссер Рон Ховард снимал историю по одноименной книге знаменитого детского писателя Доктора Сьюза. Картина рассказывает об одном из жителей выдуманного города Ктограда — зеленом и волосатом существе по имени Гринч. В отличие от других горожан, которые обожают Рождество и отмечают его с настоящим размахом, он ненавидит праздник. В детстве ктоградцы издевались над маленьким Гринчем, поэтому всеобщее веселье напоминает ему об одиночестве. Однажды он устал смотреть на счастье горожан и решил испортить всем Рождество. Он украл подарки и снял украшения с домов. Но одна маленькая девочка все же смогла достучаться до замерзшего сердца зеленого существа.

«Рождественская история» по бестселлеру Диккенса

Анимационная экранизация знаменитой книги Чарльза Диккенса заслуживает почетного места в топе лучших новогодних фильмов для всей семьи. Диккенс создал скрягу мистера Скруджа, режиссер Роберт Земекис отлично передал его черты в картине, а Джим Керри подарил персонажу свою неповторимую мимику.

История рассказывает о старом и ожесточившемся скупердяе Эбенезере Скрудже. В течение одной ночи он переживает испытание глубокого очищения и понимает, что накопленное богатство, которое он сделал смыслом своего существования, лишило его главных радостей жизни. Помимо захватывающей истории с поучительными диалогами, зрители могут насладиться картинкой живого и одновременно мрачного Лондона.

«Хроники Нарнии»

Масштабная экранизация первой части серии фэнтези Клайва Льюиса о четверых британских детях, попавших через старый шкаф из Англии 1940 года в волшебную страну Нарнию, захваченную злой Белой Колдуньей. Взрослые зрители найдут здесь множество отсылок к Евангелию. Попавших в Нарнию подростков ведьма называет детьми Адама и дочерями Евы. В фильме можно увидеть и подобие Древа Познания, и Эдемский сад, и самого Создателя в облике льва Аслана, который немедленно уводит воображение от Евангелия в мир диснеевских Королей-Львов.

Зрители смогут насладиться великолепной Тильдой Суинтон в образе современной снежной королевы, увидеть трогательного Джеймса Макэвойя и захватывающие приключения юных защитников Нарнии.

«Елки»

Фильм «Елки» стал первой частью одноименной франшизы, новые части которой практически каждый год показывают в кинотеатрах в канун праздника. В декабре 2023-го в прокат вышла десятая часть истории.

Первый фильм рассказывает о «теории шести рукопожатий». Согласно ей, все люди на Земле связаны друг с другом через пять общих знакомых. Таким образом, герои фильма помогают маленькой девочке Варе (Алина Булынко), которая в канун Нового года солгала другим детям, что ее отец — президент.

Параллельно с этим в разных частях России одновременно происходят разные личные истории. Борис (Иван Ургант) летит домой к любимой девушке Оле (Елена Плаксина). Но в самолете он сталкивается с ее новым возлюбленным Женей (Сергей Светлаков). В другом городе вор Леха (Артур Смольянинов, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пытается впечатлить возлюбленную и сбегает от капитана милиции Валерия Петровича (Сергей Гармаш), таксист Паша (Никита Пресняков) подвозит Веру Брежневу (в фильме она играет саму себя), а лыжник (Александр Домогаров — младший) и сноубордист (Александр Головин) выясняют, кто из них круче.

«Три орешка для Золушки»

Чехословацкая вариация знаменитой сказки братьев Гримм отлично подойдет для семейного просмотра. В центре сюжета — милая, но дерзкая Золушка. В детстве она лишилась матери, три года назад у нее умер отец, который незадолго до смерти женился на другой женщине, имевшей родную дочь Дору. Став хозяйкой имения, Золушка оказалась служанкой в собственном доме. От прежних богатств у девушки остались только мамина брошь, которую теперь охраняет ручная сова Розарка, и белоснежный конь Юрашек.

Благодаря ему Золушка столкнулась на прогулке с принцем и его друзьями. Молодой человек влюбился в нее, но король решил женить сына. Он объявил бал, куда должны прибыть все девушки королевства. В образе служанки у Золушки нет шансов, но ей приходит на помощь конюх Винцек. Он дарит ей три волшебных орешка, которые исполняют заветные желания девушки.

Сразу после выхода на экраны картина «Три орешка для Золушки» снискал огромную любовь по всему миру, а в Чехословакии был признан лучшим сказочным фильмом XX века.

«Пингвины мистера Поппера»

Еще одна новогодняя комедия с Джимом Керри в главной роли. По сюжету однажды невероятно успешный девелопер коммерческой недвижимости Нью-Йорка Том Поппер получает неожиданное наследство от своего покойного отца — пингвина. Позже на неделе — еще пятерых, и как только он собирается передать их зоопарку Центрального парка, к нему приезжает сын, который думает, что птицы — это подарок на его день рождения.

Чтобы успокоить мальчика и дочь-подростка, Поппер обещает держать нелетающих птиц в своем дуплексе на Манхэттене. Хотя он должен был ухаживать за пожилой миссис Ван Ганди (Анджела Лэнсбери) из таверны Центрального парка в ресторане Green, Поппер все больше и больше погружается в жизнь смотрителя пингвинов — в первую очередь ради двух детей, а позже потому что он привязался к ним.

«Санта-Клаус»

Серия фильмов «Санта-Клаус» с Тимом Алленом стала классикой новогоднего кино. Главный герой — Скотт Кэлвин, продавец игрушек, который случайно пугает Санта-Клауса и сталкивает его со своей крыши в рождественскую ночь. Пока старик барахтается в сугробе, Скотт влезает в его сани и оказывается на Северном полюсе.

Там его встречает главный эльф, который предлагает мужчине занять место Санты, пока тот не может выполнять свои волшебные обязанности из-за травмы. Чтобы облететь за одну ночь все дома из списка Санты, Скотт берет в помощники своего сына, который должен был провести с ним рождественские каникулы. Фильм занимает 250-е место в топе самых кассовых фильмов США за всю историю.

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