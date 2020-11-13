Режиссёр фильма «Один дома 2» раскрыл причину появления Трампа в эпизоде

https://static.news.ru/photo/05172f3a-2685-11eb-8e25-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Один дома 2» Фото: KPA/Global Look Press

Съёмочной группе фильма «Один дома 2» был поставлен ультиматум, благодаря которому в эпизоде появился будущий на тот момент президент США Дональд Трамп. Об этом в разговоре с журналистами рассказал режиссёр картины Крис Коламбус.

По его словам, Трамп буквально заставил снять его в фильме. Съёмки нескольких эпизодов второй части ленты проходили в лобби отеля «Плаза» в Нью-Йорке. Отель в то время принадлежал Трампу. Создатели фильма «Один дома 2» заплатили за право работать в здании администрации. Однако вдобавок к полученным деньгам бизнесмен заявил, что его должны снять в эпизоде. В противном случае он запретил бы кинематографистам работать в «Плазе».

Сам режиссёр, по его собственному признанию, решил оставить в фильме момент с Трампом, потому что подумал, что зрителям это понравится, передаёт издание Insider.

Будущий глава Белого дома неоднократно появлялся в роли самого себя в различных картинах на протяжении 1990-х годов. Так, к примеру, Трампа можно увидеть в эпизодах фильмов «Компаньон», «Любовь с уведомлением», «Маленькие негодяи», «Образцовый самец» и не только.

Как ранее писал NEWS.ru, бывшие сотрудники Белого дома не исключают, что Дональд Трамп может снова баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов в 2024 году.

Кроме того, не исключён вариант, при котором он вернётся к прежним делам и захочет реанимировать свою бизнес-империю, которая, по мнению экспертов, несла убытки все годы его президентства. Так, состояние президента США сократилось на $1 млрд только за время пандемии коронавируса.