Певец Филипп Киркоров на премьере фильма «Елки 10»
В кинотеатре «Каро Октябрь» 1 декабря прошла премьера уже 10-й части знаменитой франшизы «Елки». Картину представили шоураннер Евгений Кулик и актеры, исполнившие роли в ленте: Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Даня Киселев и Даша Дошик. Режиссерами «Елок 10» выступили Иван Чехов и Дамир Мифтахов.
Впервые зрители увидели «елочную» франшизу в 2010 году. Картина рассказывала трогательные истории о семейных ценностях, любви и вере в чудеса, которые обязательно случаются под Новый год. Фильм снискал огромную популярность у россиян, поэтому создатели продолжили снимать комедии. Так, на большие экраны вышло еще девять кинолент, повествующих о новогодних приключениях разных героев. За время существования франшизы режиссеры отправляли действие фильмов в 1914 год и даже сняли историю любви собак Пирата и Йоко.
В разных частях франшизы принимали участие звезды отечественного шоу-бизнеса. В их числе певица Вера Брежнева, музыкант Никита Пресняков и ведущие Иван Ургант и Сергей Светлаков, чей дуэт очень полюбился зрителям. Они появились в первых восьми фильмах. В десятой картине ведущие роли достались Галине Польских, Елене Валюшкиной, Борису Щербакову, Юрию Кузнецову и другим.
В новом фильме события, как и всегда, разворачиваются в преддверии Нового года. По сюжету жизни разных героев удивительным образом переплетутся и каждый обретет свое счастье. Так, Геннадьич (Борис Щербаков), проживающий в доме для престарелых под Санкт-Петербургом, найдет настоящую семью, а геймерша Таня (Дарья Алыпова) из Нижнего Новгорода осознает, что настоящая любовь совсем не похожа на игру.
На премьерном показе звезды «Елок 10» поделились впечатлением от работы над фильмом. По словам блогера и актрисы Даши Дошик, она не раздумывая согласилась сыграть в комедии и получила удовольствие от первого опыта работы в кино. Актер Даня Киселев признался, что съемки для него стали интересным экспериментом, так как они проходили летом. В массовый прокат картина выйдет 7 декабря.
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса и телеведущая Регина Тодоренко на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса и телеведущая Регина Тодоренко на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Егор Корешков и Дарья Авратинская на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Егор Корешков и Дарья Авратинская на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Елена Валюшкина на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Елена Валюшкина на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Продюсер и сценарист Евгений Кулик и его супруга Ригина Гайсина (справа) на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Продюсер и сценарист Евгений Кулик и его супруга Ригина Гайсина (справа) на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Владимир Левкин, его супруга актриса Марина Ичетовкина и их дочь Ника Левкина на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Владимир Левкин, его супруга актриса Марина Ичетовкина и их дочь Ника Левкина на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер Амиран Сардаров на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер Амиран Сардаров на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Алиса Буслова на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Алиса Буслова на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Максим Матузный на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Максим Матузный на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса и блогер Даша Дошик на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса и блогер Даша Дошик на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер Леша Янгер (Алексей Авдеев) на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер Леша Янгер (Алексей Авдеев) на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Дмитрий Красилов на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Дмитрий Красилов на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Сергей Ашихмин и обладательница титула «Мисс Москва — 2023» Ангелина Бреженская на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Сергей Ашихмин и обладательница титула «Мисс Москва — 2023» Ангелина Бреженская на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дизайнер Аника Керимова на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дизайнер Аника Керимова на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер Никита Сорокин на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер Никита Сорокин на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер Виктория Шелягова на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер Виктория Шелягова на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Даниил Киселев на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Даниил Киселев на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер Сергей Палатов на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер Сергей Палатов на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Влад Топалов и его супруга, актриса и телеведущая Регина Тодоренко на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Влад Топалов и его супруга, актриса и телеведущая Регина Тодоренко на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Евгений Скочин на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Евгений Скочин на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Наталья Подольская на премьере новогодней комедии «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Наталья Подольская на премьере новогодней комедии «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Ирина Йовович на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Ирина Йовович на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент Ассоциации Высокой моды в России Александр Достман и его супруга Ида на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент Ассоциации Высокой моды в России Александр Достман и его супруга Ида на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Виктория Лопырева на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Виктория Лопырева на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров, его дочь Алла-Виктория и сын Мартин на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров, его дочь Алла-Виктория и сын Мартин на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер Наталья Зубарева на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер Наталья Зубарева на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица и блогер Виолетта Чиковани на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица и блогер Виолетта Чиковани на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Таша Белая на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Таша Белая на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Александра Киселева на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Александра Киселева на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Ани Лорак, певец Филипп Киркоров, и пластический хирург Тимур Хайдаров (слева направо) на премьере фильма «Елки 10»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Ани Лорак, певец Филипп Киркоров, и пластический хирург Тимур Хайдаров (слева направо) на премьере фильма «Елки 10»