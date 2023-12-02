От Тодоренко до Киркорова: как прошла премьера фильма «Елки-10» Премьера нового фильма «Елки» прошла 1 декабря в кинотеатре «Каро Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров на премьере фильма «Елки 10»

В кинотеатре «Каро Октябрь» 1 декабря прошла премьера уже 10-й части знаменитой франшизы «Елки». Картину представили шоураннер Евгений Кулик и актеры, исполнившие роли в ленте: Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Даня Киселев и Даша Дошик. Режиссерами «Елок 10» выступили Иван Чехов и Дамир Мифтахов.

Впервые зрители увидели «елочную» франшизу в 2010 году. Картина рассказывала трогательные истории о семейных ценностях, любви и вере в чудеса, которые обязательно случаются под Новый год. Фильм снискал огромную популярность у россиян, поэтому создатели продолжили снимать комедии. Так, на большие экраны вышло еще девять кинолент, повествующих о новогодних приключениях разных героев. За время существования франшизы режиссеры отправляли действие фильмов в 1914 год и даже сняли историю любви собак Пирата и Йоко.

В разных частях франшизы принимали участие звезды отечественного шоу-бизнеса. В их числе певица Вера Брежнева, музыкант Никита Пресняков и ведущие Иван Ургант и Сергей Светлаков, чей дуэт очень полюбился зрителям. Они появились в первых восьми фильмах. В десятой картине ведущие роли достались Галине Польских, Елене Валюшкиной, Борису Щербакову, Юрию Кузнецову и другим.

В новом фильме события, как и всегда, разворачиваются в преддверии Нового года. По сюжету жизни разных героев удивительным образом переплетутся и каждый обретет свое счастье. Так, Геннадьич (Борис Щербаков), проживающий в доме для престарелых под Санкт-Петербургом, найдет настоящую семью, а геймерша Таня (Дарья Алыпова) из Нижнего Новгорода осознает, что настоящая любовь совсем не похожа на игру.

На премьерном показе звезды «Елок 10» поделились впечатлением от работы над фильмом. По словам блогера и актрисы Даши Дошик, она не раздумывая согласилась сыграть в комедии и получила удовольствие от первого опыта работы в кино. Актер Даня Киселев признался, что съемки для него стали интересным экспериментом, так как они проходили летом. В массовый прокат картина выйдет 7 декабря.