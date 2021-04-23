Дочь Майкла Джексона появится в «Американской истории ужасов»

https://static.news.ru/photo/4889c4b0-a422-11eb-a238-96000091f725_660.jpg Пэрис Джексорн Фото: Birdie Thompson via imago-images.de/Global Look Press

Дочь Майкла Джексона — 23-летняя Пэрис-Майкл Джексон — получила роль в 10-м по счёту сезоне сериала «Американская история ужасов», передаёт портал TMZ. Девушка появится минимум в одном эпизоде.

В этот раз режиссёры расскажут «две жуткие истории»: первая связана с морем, в главных ролях Саара Полсон, Кети Бейтс и Маколей Калкиным. Вторая — с песком, где и отметится Пэрис Джексон вместе с Эммой Робертс.

Это не первая роль дочери Майкла Джексона в кино. Ранее её приглашали на роль Рейчел в сериале «Звезда» и Нелли в фильме «Опасный бизнес». Премьера первой серии «Американской истории ужаса» состоялась в 2011-м. Сезоны не связаны общим сюжетом, а одни и те же актёры играют разных героев. Девятый сезон проекта вышел в 2019-м. Съёмки 10-го запланировали на 2020-й, но их перенесли из-за пандемии COVID-19. Когда состоится его премьера, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что американскую актрису Дакоту Джонсон утвердили на главную роль в новом проекте Netflix — экранизации романа «Доводы рассудка» Джейн Остин (1775–1817) — одной из последних книг британской писательницы. Её опубликовали после её смерти в 1818 году вместе с «Нортенгерским аббатством». Дата премьера пока неизвестна.