Дочь Майкла Джексона появится в «Американской истории ужасов»

Дочь Майкла Джексона — 23-летняя Пэрис-Майкл Джексон — получила роль в 10-м по счёту сезоне сериала «Американская история ужасов», передаёт портал TMZ. Девушка появится минимум в одном эпизоде.
В этот раз режиссёры
Это не первая роль дочери Майкла Джексона в кино. Ранее её приглашали на роль Рейчел в сериале «Звезда» и Нелли в фильме «Опасный бизнес». Премьера первой серии «Американской истории ужаса» состоялась в 2011-м. Сезоны не связаны общим сюжетом, а одни и те же актёры играют разных героев. Девятый сезон проекта вышел в 2019-м. Съёмки 10-го запланировали на 2020-й, но их перенесли из-за пандемии COVID-19. Когда состоится его премьера, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что американскую актрису Дакоту Джонсон утвердили на главную роль в новом проекте Netflix — экранизации романа «Доводы рассудка» Джейн Остин (1775–1817) — одной из последних книг британской писательницы. Её опубликовали после её смерти в 1818 году вместе с «Нортенгерским аббатством». Дата премьера пока неизвестна.