Джоан Роулинг ответила на письмо юной поклонницы Гарри Поттера из России

https://static.news.ru/photo/a32ff63a-4a9c-11eb-bcbf-fa163e074e61_660.jpg Джоан Роулинг Фото: JKRowling/facebook.com

Автор серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг ответила на письмо шестилетней Вероники из России.

По словам мамы девочки, в день рождения писательницы, 31 июля, ребёнок решил нарисовать для Роулинг открытку.

Дочь принесла косенькую и слегка порезанную ножницами самодельную открытку. В ней было большими печатными буквами сказано «ТВОЙ МИР МОЙ МИР», а также нарисовано что-то своеобразное. У этого существа были крылья, клюв и письмо под хвостом. И букет цветов, — рассказала изданию «Правмир» женщина.

Она призналась, что сначала не хотела отправлять открытку, но дочь очень просила. Матери удалось выяснить адрес издательства Bloomsberry, куда обычно отправляют письма для Роулинг, но ребёнок настаивал на том, что послание должно быть доставлено писательнице домой. Адрес удалось найти.

31 октября Веронике пришёл ответ. По словам матери девочки, первые десять минут они плакали, обнимаясь и передавая друг другу конверт. На нём были изображены сова и эмблема Хогвартса. В самом письме в конце был автограф самой «мамы» Гарри Поттера.

Роулинг написала, что сейчас очень занята новой детской сказкой и написанием сценария к «Фантастическим тварям». Она призналась, что ей не хватает времени, чтобы развернуто отвечать на письма читателей, но она очень рада, что мир полон поклонников Гарри Поттера.

Как писал NEWS.ru, на площади Лестер-сквер в Лондоне открылся памятник знаменитому герою книг Джоан Роулинг — волшебнику Гарри Поттеру. Памятник работы польского скульптора Анджея Шимчика представляет собой сцену из фильма «Гарри Поттер и философский камень», где волшебник играет в квиддич. Образ Поттера запечатлён скульптором с актёра Дэниэла Рэдклиффа, которого прославила эта роль. Памятник появился неподалёку от кинотеатра Odeon, в котором 19 лет назад состоялась премьера первого фильма о Поттере.