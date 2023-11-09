Стало известно о кредите, который уехавший из РФ Смольянинов оставил матери Mash: Смольянинов оставил матери невыплаченный кредит в размере 95 тысяч рублей

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Артур Смольянинов

Telegram-канал Mash сообщил, что уехавший из России актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оставил матери невыплаченный кредит на сумму 95 тысяч рублей. По информации канала, теперь к женщине приходят судебные приставы, а погасить заем самостоятельно она не в состоянии.

Канал уточнил, что суд уже выписал приказ об изъятии собственности актера. В публикации Mash сообщается, что если этого не хватит, то приставы пойдут и к другим родственникам Смольянинова, которые значатся его поручителями.

Сам актер в настоящий момент проживает в Латвии. Там он собрал музыкальную группу и уже несколько месяцев выступает с ней в подземных переходах. Артист даже планирует выпустить музыкальный альбом и дать первый концерт.

Член комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ранее призвал органы опеки обратить внимание на ситуацию в семье актера. По его словам, Смольянинов поддерживает удары по стране, в которой остались его дети. В связи с этим депутат считает необходимым рассмотреть вопрос о лишении родительских прав. Он также напомнил, что мать актера рассказывает, как вынуждена возить детей Смольянинова на встречи с отцом за границу, в том числе в Италию, Чехию, Австрию, Словению и другие страны.