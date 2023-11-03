Милонов призвал лишить Смольянинова родительских прав Депутат Милонов призвал органы опеки обратить внимание на семью Смольянинова

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Артур Смольянинов

Член комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает, что органы опеки должны обратить внимание на ситуацию в семье актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как пояснил депутат в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», артист, покинувший Россию, сегодня поддерживает военные удары по стране, где остались его дети, поэтому можно рассмотреть вопрос о лишении Смольянинова родительских прав.

Он призывает нанести удар по той стране, где живут его дети. То есть он, по сути, хочет нанести вред своим детям. <...> Можем ли мы доверить ему быть родителем этих детей, которым он просит нанести вред? Или все-таки пора лишить его родительских прав? — задал вопрос Милонов.

Он также напомнил, что мать актера рассказывает, как вынуждена возить детей Смольянинова на встречи с отцом за границу, в том числе в Италию, Чехию, Австрию, Словению и другие страны. Депутат предположил, что отец, ненавидящий Родину, не сможет научить детей ничему хорошему.

Куда смотрят органы опеки и как они относятся к тому, что отец где-то шляется, дома не появляется? Человек не исполняет родительские обязанности — вопрос об этом надо ставить органам опеки, — предложил парламентарий.

Ранее Виталий Милонов заявил, что празднование Хеллоуина способно приводить к вспышкам девиантного поведения. По его словам, те, кто наряжается в призраков и злодеев из фильмов ужасов, могут оказаться с нетрадиционной ориентацией, а правоохранители должны проверять их на наличие в крови алкоголя и наркотиков.