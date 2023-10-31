Милонов предложил проверять празднующих Хеллоуин на ориентацию Депутат Милонов: празднующих Хеллоуин нужно проверять на алкоголь и ориентацию

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Празднование Хеллоуина способно приводить к вспышкам девиантного поведения, заявил в беседе интернет-изданием «Подмосковье сегодня» замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. По его словам, тех, кто наряжается в призраков и злодеев из фильмов ужасов, правоохранители должны проверять на наличие в крови алкоголя и наркотиков. Кроме того, по мнению Милонова, такие люди могут оказаться с нетрадиционной ориентацией.

Скорее всего, либо одно, либо другое в их крови есть. А чаще всего еще и нетрадиционная ориентация присутствует, — заявил законодатель.

Он также рассказал, что россияне, которые отмечают пришедший с Запада праздник, могут быть подвергнуты штрафу за нарушение закона о религиозных организациях. Как пояснил парламентарий, Хеллоуин — это религиозный праздник, а его проведение вне рамок соответствующей религиозной организации, где он является традицией, нарушает закон.

Поэтому все, кто допускают организацию мероприятий по случаю Хеллоуина, например, в школах или иных учреждениях, уже нарушают федеральное законодательство. <...> За это есть ответственность в виде штрафов, — предположил депутат.

Ранее Милонов предложил отмечать Хеллоуин стрельбой по тыквам, изображающим головы президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Он также призвал объявить западный праздник неприличным.