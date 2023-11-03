Артур Смольянинов рассказал, что играет на гитаре в переходах в Латвии Смольянинов сообщил, что играет со своей группой в подземных переходах в Латвии

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Артур Смольянинов

Уехавший из России актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что собрал в Латвии музыкальную группу cheLovek и уже несколько месяцев выступает с ней в подземных переходах, пишет aif.ru. Артист подчеркнул, что собирается выпустить свой музыкальный альбом и дать первый концерт. По словам, Смольянинова, он собрал в коллектив музыкантов, с которыми ранее не был знаком, назвав их людьми из новой жизни.

Актер заявил, что группа тренировалась в переходах почти год, после чего стала готова к выступлениям перед большой публикой. Он также добавил, что первый мини-альбом команды уже записан, а дебютный концерт группы состоится через месяц.

Ранее Смольянинов рассказал, что Россия должна сильно постараться, чтобы он захотел вернуться. По словам звезды «9 роты», родная страна лишила его работы и семьи, обезумела и предала его. Смольянинов также заявил, что Россия превратила в посмешище собственные законы, а своих граждан сделала ресурсом.

До этого артист публично заявил, что мог бы участвовать в СВО на стороне ВСУ и что его не волнует, в какой форме останется РФ, даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении артиста.