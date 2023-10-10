Дэниел Рэдклифф рассказал, что боится заботиться о сыне всю жизнь

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дэниел Рэдклифф

34-летний британский актер Дэниел Рэдклифф, известный исполнением роли Гарри Поттера в экранизации романов писательницы Джоан Роулинг, назвал ужасающей и пугающей природу отцовства, пишет Daily Mail. Артист, ставший отцом шесть месяцев назад, пояснил, что его пугает мысль о том, что в мире есть человек, о котором придется заботиться всю жизнь. Рэдклифф и 39-летняя американская актриса Эрин Дарк до сих пор не показали лицо малыша и не сообщили его имя.

Это потрясающе, и он (сын. — NEWS.ru) — лучшее, что когда-либо случалось со мной. Откровенно говоря, ужасно иметь в мире человека, о котором я так сильно забочусь. Все, что он делает, влияет на то, как я отношусь к своей жизни, до конца моих дней. Так что, вы знаете, это пугает, — сообщил актер.

Ранее стало известно, что Рэдклифф продал свой особняк родителям Марсии Грешам и Алану Рэдклиффу за $2 млн. Дом находится в австралийском Мельбурне. В коттедже три спальни, панорамные окна, просторная открытая площадка и суперсовременная кухня. Семья артиста купила здание, когда Рэдклифф работал в Австралии в середине 2000-х.

В 2020 году Рэдклифф присоединился к травле писательницы Джоан Роулинг, которая написала сообщение в социальной сети, отметив, что только женщины могут «менструировать». После этого писательницу обвинили в трансфобии. Комментаторы написали, что выражение «люди, которые менструируют» относится не только к женщинам, но и к небинарным людям — отрицающим деление на мужчин и женщин и причисляющим себя к категории «они».

Писательнице пришлось оправдываться. Рэдклифф опубликовал на портале некоммерческой организации «Проект Тревор», которая помогает ЛГБТ-движению, гневный пост.