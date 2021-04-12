Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин впервые стал отцом

https://static.news.ru/photo/6b674dde-9c22-11eb-bf6c-96000091f725_660.jpgМаколей КалкинФото: Dave Bedrosian/imago stock&people/Global Look Press
Звезда серии художественных фильмов про находчивого ребёнка «Один дома» Маколей Калкин в возрасте 40 лет впервые стал отцом. Об этом стало известно во вторник, 13 апреля.
Партнёршей Калкина является актриса Бренда Сонг. У них с одним из самых знаменитых детей 90-х годов родился сын. Первенца назвали Дакота Сонг Калкин. Ребёнок получил это имя в честь сестры актёра, погибшей под колёсами автомобиля в 2008 году.
В разговоре с журналистами пара прокомментировала появление сына на свет.