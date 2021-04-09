«Уже об этом думаю»: Вера Брежнева хочет родить ребёнка от Меладзе

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Певица Вера Брежнева задумалась о рождении ребёнка от своего супруга композитора и поэта-песенника Константина Меладзе.

Мне, естественно, в течение последнего времени всё больше хочется задуматься о ребёнке... Уже об этом думаю, — рассказала она в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам 39-летней артистки, для этого она стала ещё более тщательно следить за здоровьем и заниматься спортом.

Брежнева предупредила поклонников, чтобы они в будущем не задавали вопросы, почему она прибавила в весе. Певица отметила, что если это случится, то точно не из-за эклеров.

Она также сообщила, что рождение ребёнка станет большим праздником для их семьи.

У нас огромная семья, мы всегда рады её расширению и пополнению, а тем более такой гениальной крови и рода, как Меладзе, — заявила артистка.

У Брежневой есть дочь Соня, появившаяся на свет в 2001 году в браке с Виталием Войченко. В 2009 году от своего второго мужа украинского бизнесмена Михаила Кипермана она родила дочку Сару. У 57-летнего Меладзе трое детей от первой жены Яны Сумм.

Как писал NEWS.ru, ранее Брежнева дала фанатам повод для насмешек чересчур откровенным фото с книгой. Солистка «ВИА Гры» запечатлелась в крохотном бикини с книгой в руках.