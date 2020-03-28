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Заведующий консульским отделом посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров рассказал об эвакуации граждан России из Египта. По его словам, для этих целей направили три дополнительных самолёта.

29 марта один лайнер должен вылететь из Шарм-эш-Шейха и ещё два — из Хургады, передаёт ТАСС.

Набирается ещё группа выезжающих, среди которых есть как не уехавшие до сих пор туристы, так и проживающие здесь постоянно россияне и жители соседних с РФ республик, — рассказал он.

В настоящий момент несколько человек из Каира и Александрии пытаются добраться до мест вылета своим ходом, чтобы успеть на рейс.

Ранее NEWS.ru писал, что свыше 700 российских туристов вернулись на родину с таиландских курортов Краби и Паттайя. Двумя самолётами они доставлены в аэропорт Хабаровска. Вернувшихся из-за рубежа встречают сотрудники Роспотребнадзора. Они измеряют температуру прибывшим, вручают уведомления о двухнедельной самоизоляции и обязывают заполнить анкету. Кроме того, туристы должны будут уведомить о своём возвращении поликлинику по месту жительства.