В ООН обеспокоены дискриминацией Киева по отношению к УПЦ

Фото: СБУ

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе прав человека на Украине за период с 1 августа 2022 года по 31 января 2023 года, где сказано о дискриминации Украинской православной церкви (УПЦ). Речь идет о дискриминационных в отношении УПЦ законопроектах, а также о «мерах безопасности» со стороны СБУ, которые вызвали беспокойство международной организации.

Речь идет о дискриминационных мерах по отношению к УПЦ, а также выражается обеспокоенность, которую вызывает применение так называемых «мер безопасности» СБУ в отношении УПЦ. Так, СБУ провела обыски в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях и другом имуществе УПЦ, — следует из документа.

Анализируя ситуацию со свободой вероисповедания на территории, контролируемой ВС РФ, ООН заявляет о случаях давления на представителей религиозных общин. В отчете также говорится о произвольных задержаниях и жестоком обращении со священнослужителями.

За последние месяцы сотрудники украинских силовых структур провели более десятка рейдов, направленных против УПЦ. С конца осени Служба безопасности Украины провела множество обысков в церквях и епархиях по всей стране. Нескольким священнослужителям предъявлены обвинения в госизмене и подрывной деятельности. Так, украинский суд приговорил одного из священников УПЦ к 12 годам заключения, его признали виновным в передаче информации РФ о позициях ВСУ в Лисичанске и в районе Северодонецка.

10 марта и.о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской правоcлавной церкви должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора aренды.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, комментируя происходящее, заявил, что апокалипсис начинается с Украины. Он также добавил, что монахи намерены до последнего отстаивать свои права и святыни.