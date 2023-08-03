Умер самый старый человек на Земле: как он прожил до 127 лет В Бразилии скончался Хосе Паулино Гомес, не дожив до своего 128-летия всего неделю

Фото: Own work/CC BY-SA 4.0/wikipedia/commons

Хосе Паулино Гомес

В бразильском городе Педра-Бонита скончался 127-летний Хосе Паулино Гомес, которого считают самым старым мужчиной на планете. Мужчина оставил после себя семерых детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков. Секретами своей долгой жизни Сеу Хосе, как его прозвали в народе, называл любовь к алкоголю и моногамию — мужчина женился в 22 года и всю жизнь прожил с одной женщиной. Подробнее о долгожителе из Бразилии — в материале NEWS.ru.

Когда родился самый старый человек на Земле

Хосе Паулино Гомес родился 4 августа 1895 года в штате Минас-Жерайс. Среди сохранившихся с того времени документов лишь свидетельство о его браке от 1917 года. Именно по нему удалось определить возраст мужчины. Свое свидетельство о рождении Хосе получил, когда ему уже исполнилось 100 лет. В маленьком городке Педра-Бонита, где жил Хосе, всего 7320 человек, среди них нашлась только одна 98-летняя женщина, которая помнит его молодым мужчиной, она подтвердила, что он намного старше.

В сельской местности людей обычно регистрируют в более старшем возрасте, а не сразу после рождения, поэтому часто возникают ошибки в документах. Его возраст в документах был меньше фактического, нам было любопытно узнать, сколько дедушке лет на самом деле, и мы просили сделать это нотариуса. Возраст удалось установить. Теперь надо посмотреть, что будет записано в его свидетельстве о смерти, — говорит внучка Элиана Феррейра.

В чем секрет долгожителя из Бразилии

Сеу Хосе был фермером, работал укротителем и погонщиком лошадей и крупнорогатого скота, он перестал ездить в седле лишь четыре года назад. Бразилец постоянно общался с животными, проводил большую часть дня на природе и ел только натуральную пищу: овощи, кукурузу, фасоль. По мнению потомков, именно любовь к простоте была главным секретом его долголетия.

Фото: Sohns/imageBROKER.com/Global Look Press

Внучка Гомеса Элиана вспоминает его как очень скромного и непритязательного человека. По ее рассказам, дед отличался от современников тем, что не любил ничего промышленного и искусственного. Он носил кожаную обувь, сделанную вручную, почти никогда не выезжал в город, предпочитая сельскую местность, а также регулярно употреблял водку из сахарного тростника -- кашасу. Как говорят родственники, выпивал маленькими дозами, никогда не напиваясь.

Гомес не тратил время на посторонних женщин, прожив всю жизнь со своей женой. Супруга долгожителя была домохозяйкой и воспитывала детей. Ее не стало много лет назад, после ее кончины Хосе жил один.

От чего умер самый старый мужчина на Земле

Хосе Паулино Гомес умер за неделю до своего возможного 128-летия. За месяц до этого мужчина почувствовал неожиданную слабость и перестал вставать с постели. Медики констатировали у него полиорганную недостаточность, скорее всего, вызванную преклонным возрастом. Гомеса похоронили на кладбище Коррего-душ-Фиалуш в родном Педра-Бонита.

На кладбище собрались несколько десятков членов семьи покойного и журналисты. Сейчас родственники хотят подать документы в Книгу рекордов Гинесса, если местный ЗАГС подтвердит, что Гомес действительно прожил 127 лет.

Местные власти Бразилии сообщают, что проверить возраст такого пожилого человека почти невозможно. Когда в 1977 году в продажу поступили первые персональные компьютеры, мужчине уже было более 80 лет, а когда в 1988 году появился интернет, ему было уже 93. Документы делались из бумаги и хранились в старых папках в нотариальных конторах в маленьких городках.

Фото: Own work/CC BY-SA 4.0/wikipedia/commons Хосе Паулино Гомес

По словам работников местного ЗАГСа, сегодня уже сложно вспомнить, где находится тот или иной документ в компьютерной базе данных, а свидетельство о рождении конца XIX века найти вообще мало шансов.

Кто еще из долгожителей известен в мире

Известно, что до настоящего момента самым старым человеком на Земле считалась испанка Мария Браньяс Морера, которой было 115 лет. Еще одна бразильянка, имя которой не указано в Книге рекордов, — Хосефа Мария да Консейсау, известная как Дона Хосефа, умерла в возрасте 121 года. По данным мэрии бразильского штата Алагоас Книга Гиннесса не удостоила Хосефу титула самой старой женщины на планете.

По информации базы данных долгожителей LongeviQuest , в настоящее время старейшими людьми на Земле считаются:

Мария Браньяс Морера, США, 4 марта 1907 г. (115 лет)

Фуса Тацуми, Япония, 25 апреля 1907 г. (115 лет)

Эди Чеккарелли, США, 5 февраля 1908 г. (114 лет)

Томико Итоока, Япония, 23 мая 1908 г. (114 лет)

Инах Канабарро Лукас, Бразилия, 8 июня 1908 г. (114 лет)

Хейзел Пламмер, США, 19 июня 1908 г. (114 лет)

Нина Уиллис, США, 14 января 1909 г. (114 лет)

Уши Макиши, Япония, 15 февраля 1909 г. (114 лет)

Хуан Висенте Перес Мора, Венесуэла, 27 мая 1909 г. (113 лет)

Элизабет Фрэнсис, США, 25 июля 1909 г. (113 лет).

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