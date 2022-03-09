Россиянам рассказали о рационе долгожителей из «голубых зон»

Районы с большим количеством долгожителей называют «голубыми зонами», в их рационе присутствуют, как правило, растительные и натуральные ингредиенты. Как сообщает Live 24, долгожители в этих регионах предпочитают в основном бобовые и цельнозерновые продукты.

Первое, что отметили исследователи, это растительный уклон (Plant Slant) в рационе людей из «голубых зон». Популярностью там пользуются продукты из цельного зерна, бобовые, овощи, фрукты, а рыба и мясо появляются на обеденном столе крайне редко. 95% ежедневного меню должны составлять либо растения, либо продукты растительного происхождения, — пишет издание.

Бобовые, соя и овощи заменяют долгожителям белок, который они могли бы получить из мяса. Также среди жителей «голубых зон» популярны оливковые и растительные масла. Помимо этого, большинство таких областей расположены на островах или около них, близко к морю. По данным СМИ, экологическая обстановка в современных городах не располагает к ведению здорового образа жизни.

Ранее геронтолог Владимир Хавинсон заявил, что пожилым людям стоит потреблять свежие продукты без консервантов, например фрукты или ягоды, чтобы снизить риск развития деменции. Он уточнил, что для здоровья мозга крайне важна жирная рыба из-за содержания омега-3 кислот.