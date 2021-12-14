Названы полезные для мозга пенсионеров продукты

Пожилым людям стоит потреблять свежие продукты без консервантов, например фрукты или ягоды, чтобы снизить риск развития деменции, заявил геронтолог Владимир Хавинсон. Он уточнил, что для здоровья мозга крайне важна жирная рыба из-за содержания омега-3-кислот, пишут «Народные Новости».

Нужно потреблять свежие продукты без консервантов, к ним относятся свежие овощи, фрукты и ягоды. Очень важна жирная рыба, содержащая омега-3. Желательно снизить потребление мясных продуктов, особенно копчёностей, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что причиной нарушений функций мозга также может стать стресс или проблемы со сном. Хавинсон добавил, что недосып приводит к ускоренному старению и развитию хронической деменции. Он также предупредил пожилых людей об опасности остеопороза. В связи с этим геронтолог порекомендовал пенсионерам потреблять продукты с содержанием кальция.

В старости часто развивается остеопороз, поэтому очень важно употреблять продукты, содержащие кальций. Стоит включить в свой рацион творог, кисломолочные продукты, некоторые виды сыра и орехи, — резюмировал он.

Ранее японские учёные назвали главный фактор, который поможет достичь долголетия. Они установили, что энергичная ходьба на 100 процентов увеличивает шансы прожить на десять лет больше в пожилом возрасте, например с 70 до 80 лет.