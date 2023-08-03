Умер последний родившийся в XIX веке человек Умер последний родившийся в XIX веке человек Хосе Паулин Гомес

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Умер бразилец Хосе Паулин Гомес, который являлся последним родившийся в XIX веке человеком, сообщает издание Estado De Minas. Долгожитель скончался он умер 28 июля 2023 года в возрасте 127 лет, не дожив до своего 128 дня рождения неделю.

Причиной смерти стал множественный отказ внутренних органов. Последний месяц жизни он был прикован к постели. Его внучка Элиан Феррейра рассказала, что Гомес любил немного выпить.

Он был очень простым, очень скромным. Он любил все деревенское и натуральное, а еще он всегда любил немного выпить, — сказала Феррейра.

Ранее американский 104-летний пилот Артур Уолтерс — младший рассказал, что дожил до своего возраста, не принимая никаких лекарств. Секретом долголетия он назвал отличное чувство юмора и два сорта виски.

Доктор медицинских наук, гериатр Юрий Конев заявил, что продолжительность жизни человека в первую очередь определяется генетической предрасположенностью. Он пояснил, что отдельного гена старения не существует и повлиять на генетическую предрасположенность невозможно. При этом Конев отмечает, что генетическая предрасположенность имеет гендерную выраженность. Врач пояснил, что если в роду были долгожители женского пола, то и вероятность прожить дольше появляется у женщин следующих поколений в этой семье.