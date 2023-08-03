Стали известны 89 главных страхов Британии Daily Mirror: вице-премьер Великобритании Доуден назвал 89 угроз безопасности страны

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Британский вице-премьер Оливер Джеймс Доуден опубликовал Национальный реестр 89 ключевых угроз безопасности Великобритании, сообщает Daily Mail. В числе главных опасностей — убийство высокопоставленного общественного деятеля, кибератака и беспилотники, нарушающие работу аэропортов. Также эксперты боятся «кремлевских лодок, нацеленных на подводные оптоволоконные соединения, соединяющие Великобританию с США», говорится в отчете.

Национальный реестр главных рисков страны (NRR) основан на секретных данных правительства и предлагает информацию о потенциальных сценариях, вариантах реагирования и восстановления в случаях опасностей, с которыми сталкивается Великобритания, от терроризма до конфликтов и стихийных бедствий. Наихудший сценарий предполагает, что трансатлантические подводные волоконно-оптические кабели, соединяющие Великобританию с США, будут повреждены в течение нескольких часов, что сделает их неработоспособными, — приводит издание слова заместителя советника по национальной безопасности Великобритании Мэтта Коллинза.

Другой серьезной опасностью Великобритания считает прекращение Россией поставок газа в европейские страны, что спровоцирует новый скачок цен, который может повлиять на ситуацию в Соединенном Королевстве, говорится в документе. Главным риском эксперты называют возможную ядерную атаку со стороны России.

Огромная «Царь-бомба» — крупнейшее ядерное оружие из когда-либо созданных — полностью уничтожит территорию в радиусе 6 км, если ее сбросить на Бирмингем. Взрыв унесет жизни 2,4 млн человек. Люди в Лестере, Ноттингеме и Сток-он-Тренте получат ожоги третьей степени и станут инвалидами. Если бы та же самая бомба была сброшена на Лондон, то она могла бы убить 5,7 млн человек и ранить еще 3,4 млн, — говорится в отчете.

В реестре перечислены следующие угрозы безопасности:

взрывные устройства в общественных местах

захват заложников

химическая атака на инфраструктуру

отключение интернета

нарушение глобальных маршрутов торговли нефтью

крупный инцидент с загрязнением моря

технологический сбой в крупном банке

случайный лабораторный выброс опасного вируса

пандемия

выход из строя системы водоснабжения

лесные пожары

извержение вулкана

землетрясение

затопление

засуха

крупная вспышка ящура, чумы или птичьего гриппа у животных

нападение на союзника Великобритании, требующее международной помощи.

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