Раскрыты пищевые привычки, которые помогут жить дольше Диетолог Лазуренко посоветовала не пропускать завтраки, чтобы жить дольше

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Чтобы повысить свои возможности прожить дольше, рекомендуется не пропускать завтраки, посоветовала врач-диетолог Наталья Лазуренко. Она рассказала «Москве 24», что от первого приема пищи человек получает энергию перед обедом, который достаточно отсрочен от времени пробуждения. Так, в утренний рацион стоит включить белки, жиры и углеводы.

Они [долгожители] получают от первого приема пищи энергию на весь будущий день. <...> Их утренний рацион — это источник белков, жиров, полезных углеводов, которые дают энергию, строительный материал, антиоксиданты, — пояснила специалист.

По словам Лазуренко, полноценный завтрак может состоять из двух яиц и овощного салата, приправленного оливковым маслом. Это позволит получить все необходимые макроэлементы. От кофе диетолог рекомендует отказаться, так как этот напиток негативно влияет на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы. Заменить его можно зеленым чаем: в нем достаточно кофеина, чтобы плавно обеспечить организм энергией. Кроме того, чай мягко воздействует на ЖКТ.

Лазуренко также называет секретом долгожителей тщательное пережевывание пищи. Благодаря этому ферменты полностью расщепляют белок, который будет использован «для строительства организма». Кроме того, те, кто живут дольше, обычно отказываются от перекусов, чтобы организм успевал полностью усваивать еду. Это полезно для здоровья, в том числе для ЖКТ, эндокринных органов и иммунной системы.

Диетолог советует включить в рацион чеснок. Он поможет иммунной системе адекватно реагировать на все действия, которые происходят с организмом.

Врач-диетолог Ирина Мансурова ранее посоветовала отказаться от перекусов, чтобы сбросить лишние килограммы. Постоянная подпитка энергией с помощью перекусов не дает сжигать жиры.