Названы основные ошибки худеющих Диетолог Мансурова назвала дефицит калорий одной из основных ошибок худеющих

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Одной из основных ошибок худеющих является создание дефицита калорий или пропуск приемов пищи, рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова. В беседе с LIFE.ru специалист пояснила, что в такой ситуации организм быстро адаптируется и начинает экономить энергию. Она предупредила, что организм не успеет перестроиться при возвращении к обычному рациону, из-за этого сброшенные килограммы быстро вернутся обратно.

Поэтому не ограничивайте свой рацион более чем на 25% от положенной калорийности с учетом возраста, пола и образа жизни. И пропускать приемы пищи нельзя, это не ускоряет похудение, — уточнила врач.

По словам Мансуровой, также нельзя допускать дефицит белка в рационе, так как он снижает аппетит, продлевает чувство насыщения, замедляет набор веса и поддерживает обмен веществ. Кроме того, от него зависит сохранение мышечной массы при похудении. Не стоит отказываться и от жиров. Они нужны для здоровья суставов, памяти, улучшения настроения и красоты кожи. При этом углеводы в рационе диетолог рекомендует сократить.

Врач советует отказаться от перекусов. Они замедляют обмен веществ из-за гормональной реакции организма на еду. Постоянная подпитка энергией с помощью перекусов не дает сжигать жиры. Если же хочется что-то съесть между основными приемами пищи, лучше всего обратить внимание на творог, кефир, орехи и свежие овощи. Фрукты и сухофрукты при этом из-за сладости могут быстро вернуть чувство голода, отметила Мансурова.

Еще одной ошибкой худеющих диетолог назвала нехватку воды. Часто человек путает чувство голода с жаждой. Поэтому врач рекомендует постоянно восстанавливать водный баланс в организме. Во время похудения важно помнить, что стоит выбирать не только полезную еду, но и правильные напитки. Хорошо подойдут зеленый и ягодно-травяные чаи, которые выведут лишнюю воду из организма и ускорят метаболизм.

Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина ранее назвала бег одним из лучших способов похудения. Она порекомендовала начать снижать вес при помощи полезной пищи, а после переходить к физическим нагрузкам.