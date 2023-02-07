Сибирячка поделилась своими секретами долголетия 91-летняя сибирячка назвала физическую активность своим секретом долголетия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежедневная физическая активность является одним из секретов долголетия 91-летней жительницы Новосибирска Екатерины Федулеевой. В беседе с «КП — Новосибирск» пенсионерка рассказала, что каждый день занимается на домашнем тренажере и несколько раз в месяц посещает бассейн.

У него педали как у велосипеда. Я сначала 15–20 минут кручу их ногами, а потом — руками. И так каждый день. Это и мышцы в тонусе держать помогает, и кровообращение улучшает, — поделилась Федулеева.

Еще один секрет — это питание. Пенсионерка ни в чем себе не отказывает, но рацион на 70% состоит из рыбных продуктов. Федулеева также поделилась секретным рецептом напитка, который она пьет натощак. В стакане воды женщина разводит корицу, куркуму и мед и выпивает за час до еды.

Федулеева отмечает, что важно получать от жизни хорошие эмоции. Поэтому пенсионерка посещает театры, гуляет и старается часто видеться с друзьями.

Ну и самое важное — сон. Я всегда ложусь в 22:00. Даже если есть какие-то дела, я их откладываю и ложусь спать. Высыпаться полезно для организма, — заключила пенсионерка.

Врач-гериатр Юрий Конев ранее объяснил, что продолжительность жизни человека зависит от генетической предрасположенности. Он отметил, что все долгожители следуют нескольким правилам: умеренно и разнообразно питаются, занимаются физическими активностями и хорошо спят.