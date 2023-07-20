В США 104-летний пилот раскрыл секрет своего долголетия Американский 104-летний пилот назвал виски и чувство юмора секретом своего долголетия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский 104-летний пилот Артур Уолтерс-младший заявил в интервью 7News, что дожил до своего возраста, не принимая никаких лекарств. Отличное чувство юмора и два сорта виски он назвал причиной своего долголетия.

У меня есть два хороших друга. Джим Бим и Джек Дэниэлс, — пошутил Уолтерс.

Мужчина получил лицензию пилота в 22 года, а во время Второй мировой войны был штурманом бомбардировщика B-17.

По данным Книги рекордов Гиннесса, самым старым человеком из ныне живущих стала испанка Мария Бруна Морейра, которой в марте исполнилось 116 лет. Женщина получила титул главного долгожителя после смерти 118-летней монахини из Франции Люсиль Рандон 17 января.

Ранее доктор медицинских наук, гериатр Юрий Конев заявил, что продолжительность жизни человека в первую очередь определяется генетической предрасположенностью. Он пояснил, что отдельного гена старения не существует и повлиять на генетическую предрасположенность невозможно. При этом Конев отмечает, что генетическая предрасположенность имеет гендерную выраженность. Врач пояснил, что если в роду были долгожители женского пола, то и вероятность прожить дольше появляется у женщин следующих поколений в этой семье.