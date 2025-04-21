Составили список преемников Франциска: новым папой станет американец?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/Shutterstock/FOTODOM

В Ватикане скончался папа римский Франциск. Ранее он перенес двустороннюю пневмонию. Последним заявлением понтифика стало его публичное выступление по случаю Пасхи. От чего он умер, как провел последние дни и кто может сменить его на посту — в материале NEWS.ru.

Как стало известно о смерти понтифика

21 апреля телевидение Ватикана сообщило о смерти папы римского Франциска. Заявление сделал камерленго Святого престола кардинал Кевин Фаррелл. «Братья и сестры, с глубоким прискорбием вынужден объявить о смерти нашего святого отца Франциска. В 07:35 (08:35 мск. — NEWS.ru) епископ римский Франциск вернулся в дом нашего Отца», — объявил он.

Франциску было 88 лет. С 14 февраля папа римский находился на лечении из-за тяжелой двусторонней пневмонии. Позже диагноз изменили на комплексное заражение легких. Понтифик заранее подписал заявление об отречении на случай серьезного заболевания, например потери дееспособности, если бы он не смог исполнять свои обязанности.

После того как папа римский оказался в больнице Джемелли, его видели на публике всего несколько раз.

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Так, 23 марта он обратился к пастве с балкона больницы. У понтифика практически пропал голос, ему прописали кислородную терапию и покой. 6 апреля главу Католической церкви впервые за много недель видели на площади Святого Петра в Ватикане. После воскресной мессы он выехал на инвалидной коляске и приветствовал верующих.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, ставший последним политиком, который встречался с папой римским 20 апреля, выразил слова соболезнования в связи с его смертью. В соцсети Х он отметил, что понтифик выглядел болезненно.

«Я только что узнал о смерти папы Франциска. Мое сердце — с миллионами христиан по всему миру, которые любили его. Я был рад видеть его вчера, хотя было заметно, что он очень болен», — написал Вэнс.

Вице-президент США подчеркнул, что будет помнить прекрасную проповедь понтифика, которую тот произнес в первые дни пандемии COVID. В заключение он написал: «Да упокоит Господь его душу».

Президент России Владимир Путин испытывал большое уважение к Франциску, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Дмитрий Песков

«Президент направил телеграмму соболезнования по случаю кончины папы римского. Они неоднократно встречались и с большим уважением относились друг к другу», — отметил Песков.

Телеграмма Путина Фарреллу была опубликована на официальном сайте Кремля. «Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», — отметил президент РФ.

Что сказал понтифик в последнем обращении

Последним публичным выступлением Франциска стало заявление, приуроченное к Пасхе. 20 апреля в ходе традиционной пасхальной речи он призвал мировых лидеров не поддаваться логике страха, ведущей к изоляции, а направлять усилия на поддержку нуждающихся, борьбу с голодом и развитие созидательных инициатив.

«Никакой мир не возможен без разоружения! Потребность любого народа в обеспечении собственной защиты не может превратиться в гонку вооружений», — отметил папа римский.

Понтифик выразил поддержку страдающим христианам в Израиле и Палестине, а также всему населению этих регионов. Он призвал к молитвам за христианские общины в Ливане и Сирии, заявил о необходимости прочного мира на Украине и полного примирения между Арменией и Азербайджаном.

«Перед лицом жестокости конфликтов <…> нельзя забывать, что при этом поражается не противник, а люди с душой и человеческое достоинство», — подчеркнул папа римский.

Фото: IMAGO/VATICAN MEDIA/Global Look Press Папа Франциск на площади Святого Петра после благословения Urbi et Orbi в конце пасхальной мессы, 2025 год

Как почтили память папы римского

Колокола собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама) прозвонили 88 раз в связи с кончиной папы римского. В храме также планируют провести мессы в память об умершем понтифике.

Церковные службы пройдут и в других соборах по всей Франции, сообщил председатель Конференции католических епископов республики Эрик де Мулен-Бофор. Он призвал человечество верить в братство, подчеркнув важность диалога между религиями.

Мулен-Бофор отметил, что Франциск оставил свой след в пастырской практике церкви. По мнению епископа, папе римскому удалось это сделать благодаря своему простому и ободряющему стилю, а также заявлениям о Божьем милосердии.

Похороны папы римского пройдут в базилике Санта-Марии-Маджоре в Риме, заявил NEWS.ru председатель Всемирного союза староверов и близкий друг понтифика Леонид Севастьянов.

«Это папская базилика в честь Божьей Матери, которую он очень любил. Он не захотел быть погребенным в Ватикане. Базилика находится недалеко от вокзала Термини, где-то километров пять непосредственно от Ватикана. Я думаю, в течение недели похороны будут проведены. Пока это не объявлено, сейчас идут юридические процессы, внутренние нюансы тоже есть», — сказал Севастьянов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Базилика Санта-Марии-Маджоре в Риме

По его словам, в православной традиции смерть в пасхальный период считается особым знаком Божьей милости.

«По православной традиции считается, что люди, умирающие на Пасху, идут напрямую в рай, потому что двери в царство Божье открыты. Так как Пасху празднуют совместно как католики, так и православные, мы верим, что эти двери рая для него открыты. Он находится в Царстве Небесном и смотрит на нас», — резюмировал Севастьянов.

Кто сменит понтифика во главе Святого престола

Британское издание Mirror приводит фрагмент из рукописи «Пророчество о папах», в котором говорится, что после смерти понтифика может наступить Судный день. Согласно книге XII века, приписываемой ирландскому епископу святому Малахии, Франциск был последним папой римским. Конец света произойдет в 2027 году, говорится в рукописи, которая находится в секретных архивах Ватикана.

«Во время последнего гонения на Святую Римскую церковь станет править Петр Римский, который будет пасти свое стадо среди многих бедствий, после чего семихолмный город будет разрушен, и ужасный Судья будет судить людей», — следует из рукописи.

Согласно одной из версий, место Франциска во главе Святого престола займет понтифик Петр.

Аргентинец Хорхе Марио Бергольо стал понтификом 13 марта 2013 года. Он был первым папой Франциском в истории католической церкви, первым неевропейцем и иезуитом на Апостольском престоле.

Ранее эксперты назвали целый ряд возможных преемников папы Франциска, которые представляют различные фракции в католической церкви. Одним из наиболее вероятных претендентов считают итальянского кардинала Пьетро Паролина, госсекретаря Святого престола. Он иезуит, как и Франциск.

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Agency/Global Look Press Пьетро Паролин

В числе возможных преемников также назвали:

конголезского кардинала из ордена капуцинов Амбонго Безунгу, который открыто выступил против решения Франциска разрешить священникам благословлять пары ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ);

нидерландского кардинала Виллема Эйка, консерватора, известного работами против эвтаназии и изменения генетики человека;

венгерского кардинала Петера Эрдо, который критиковал правительства стран Европы за режим бесконтрольной миграции;

филиппинского кардинала Луиса Тагле, церковного либерала, которого называют «азиатским папой Франциском»;

американского кардинала Реймонда Бёрка, жесткого консерватора, который критиковал Франциска за допуск разведенных и вновь женившихся людей к причастию;

мальтийского кардинала Марио Грека, которого считают умеренным продолжателем либеральной политики Франциска;

итальянского кардинала Маттео Дзуппи, доверенного человека папы Франциска, который приезжал на Украину на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск во время благословения «Мир тебе и благословение небесное» после пасхальной мессы на площади Святого Петра в Ватикане 20 апреля 2025 года Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск во время благословения «Мир тебе и благословение небесное» после пасхальной мессы на площади Святого Петра в Ватикане 20 апреля 2025 года Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск возглавляет святую мессу в честь Богоявления Господня в базилике Святого Петра в Ватикане. Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск возглавляет святую мессу в честь Богоявления Господня в базилике Святого Петра в Ватикане. Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Девочка с синдромом Дауна обнимает папу римского Франциска во время еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Девочка с синдромом Дауна обнимает папу римского Франциска во время еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск во время похорон почетного папы Бенедикта XVI на площади Святого Петра в Ватикане Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск во время похорон почетного папы Бенедикта XVI на площади Святого Петра в Ватикане Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск перед проведением своей еженедельной общей аудиенции в Зале Павла VI Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск перед проведением своей еженедельной общей аудиенции в Зале Павла VI Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск во время мессы в столице Кипра Никосии на главном футбольном стадионе перед тысячами католиков под открытым небом Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск во время мессы в столице Кипра Никосии на главном футбольном стадионе перед тысячами католиков под открытым небом Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press Момент общей аудиенции в Ватикане в Зале Павла VI во время встречи папы римского Франциска с группами паломников и верующих, прибывших из Италии и со всего мира Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press Момент общей аудиенции в Ватикане в Зале Павла VI во время встречи папы римского Франциска с группами паломников и верующих, прибывших из Италии и со всего мира Фото: Patricio Murphy/ZUMAPRESS/Global Look Press Хорхе Марио Бергольо в день избрания 13 марта 2013 года папой римским Франциском Фото: Patricio Murphy/ZUMAPRESS/Global Look Press Хорхе Марио Бергольо в день избрания 13 марта 2013 года папой римским Франциском Фото: Patricio Murphy/ZUMAPRESS/Global Look Press Хорхе Марио Бергольо в должности архиепископа Буэнос-Айреса. 2012 год Фото: Patricio Murphy/ZUMAPRESS/Global Look Press Хорхе Марио Бергольо в должности архиепископа Буэнос-Айреса. 2012 год Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа Франциск во время своей инаугурационной мессы в Ватикане 19 марта 2013 года Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа Франциск во время своей инаугурационной мессы в Ватикане 19 марта 2013 года Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск возглавляет мессу в Вербное воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане. 2013 год Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск возглавляет мессу в Вербное воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане. 2013 год Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск возглавляет мессу в честь Пресвятой Богородицы в базилике Святого Петра в Ватикане. 2015 год Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск возглавляет мессу в честь Пресвятой Богородицы в базилике Святого Петра в Ватикане. 2015 год Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск выступает с традиционным обращением к членам дипломатического корпуса в Зале Клементины в Ватикане Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск выступает с традиционным обращением к членам дипломатического корпуса в Зале Клементины в Ватикане Фото: John Jerome E. Ganzon/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа Римский Франциск во время визита на Филиппины Фото: John Jerome E. Ganzon/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа Римский Франциск во время визита на Филиппины Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа Римский Франциск во время своей общей аудиенции в Зале Павла VI в Ватикане Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа Римский Франциск во время своей общей аудиенции в Зале Павла VI в Ватикане Фото: Evandroinetti/Vaticanpool/Spazia/Global Look Press Папа римский Франциск во время покаянной литургии Фото: Evandroinetti/Vaticanpool/Spazia/Global Look Press Папа римский Франциск во время покаянной литургии Фото: Osservatorre Romano/Global Look Press Папа римский Франциск машет верующим с главного балкона базилики Святого Петра в Ватикане во время благословения Urbi et Orbi (что в переводе с латыни означает «Городу и миру») Фото: Osservatorre Romano/Global Look Press Папа римский Франциск машет верующим с главного балкона базилики Святого Петра в Ватикане во время благословения Urbi et Orbi (что в переводе с латыни означает «Городу и миру») Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press Папа римский Франциск и президент России Владимир Путин во время частной аудиенции в Ватикане Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press Папа римский Франциск и президент России Владимир Путин во время частной аудиенции в Ватикане Фото: Giuseppe Ciccia/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск приветствует верующих во время еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане Фото: Giuseppe Ciccia/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск приветствует верующих во время еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск во время аудиенции у схоластов — участников «Матча за мир» в зале Павла VI в Ватикане Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск во время аудиенции у схоластов — участников «Матча за мир» в зале Павла VI в Ватикане Фото: Evandroinetti/Vaticanpool/Spazia/Global Look Press Папа римский Франциск в базилике Святого Петра в Ватикане Фото: Evandroinetti/Vaticanpool/Spazia/Global Look Press Папа римский Франциск в базилике Святого Петра в Ватикане Фото: Massimo Valicchia/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск возглавляет торжественную пасхальную службу в базилике Святого Петра Фото: Massimo Valicchia/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск возглавляет торжественную пасхальную службу в базилике Святого Петра Фото: Massimo Valicchia/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане Фото: Massimo Valicchia/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане

Когда будет известно имя нового папы римского

Как рассказала NEWS.ru научный сотрудник Центра глобальных проблем Института международных исследований МГИМО Екатерина Шебалина, процедура выборов папы римского — четко регламентированная процедура, как и всё в Ватикане.

Чтобы стать понтификом, кандидату необходимо набрать две трети голосов кардиналов-выборщиков. Если никто из претендентов не получает их одобрения в 33-й или в 34-й раз, только в этом случае новым папой римским избирают того, за кого было отдано наибольшее количество голосов.

«Применительно к сегодняшнему дню коллегия кардиналов состоит из 136 кардиналов. Таким образом, новому папе нужно будет набрать не менее 91 голоса. Не устанавливается конкретная дата конклава, однако он должен состояться между 15-м и 20-м днями с момента смерти папы Франциска. Таким образом, мы ожидаем выбора нового понтифика ориентировочно через две-три недели», — рассказала она NEWS.ru.

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