«Большая потеря»: Сафронов отреагировал на смерть папы римского Художник Сафронов заявил о ежедневных молитвах за здоровье папы Франциска

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Папа римский Франциск

Художник Никас Сафронов назвал большой потерей смерть папы римского Франциска и выразил соболезнования в связи с его гибелью. В комментарии «Газете.Ru» он сообщил, что ежедневно молился за здоровье понтифика, когда узнал, что ему стало плохо.

Когда я услышал, что папе стало плохо, молился за его здоровье каждый день. Для меня лично и для всего мира его уход — большая потеря. Я соболезную каждому. Он очень любил и уважал русскую культуру и хотел, чтобы европейцы лучше ее узнали. Я воспринимаю его благословение на проведение выставок в Европе как напутствие, одно из последних волеизъявлений, — заявил Сафронов.

Художник отметил, что встречался с Франциском в феврале и тот лично благословил проведение выставок работ Сафронова в Ватикане и Европе. Он добавил, что экспозиция в папском государстве должна была состояться в июне, но сейчас неясно, будет ли она.

Ранее председатель Всемирного Союза староверов и близкий друг Франциска Леонид Севастьянов заявил NEWS.ru, что похороны папы римского пройдут в базилике Святой Санта-Марии-Маджоре в Риме. По его словам, понтифик не хотел быть погребенным в Ватикане. Базилика находится недалеко от вокзала Термини, примерно в пяти километрах от Ватикана.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в 08:35 по московскому времени. По словам кардинала Кевина Фаррелла, вся жизнь понтифика была посвящена служению Богу и церкви. Он добавил, что избрание нового папы римского пройдет в течение ближайших 15–20 дней.