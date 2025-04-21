«Не захотел быть погребенным в Ватикане»: названо место похорон Франциска Друг папы Франциска: похороны понтифика пройдут в папской базилике в Риме

Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Похороны папы римского Франциска пройдут в базилике Санта-Марии-Маджоре в Риме, заявил NEWS.ru председатель Всемирного союза староверов и близкий друг понтифика Леонид Севастьянов. По его словам, Франциск не хотел быть погребенным в Ватикане.

Похороны пройдут в Риме, в базилике Санта-Марии-Маджоре. Это папская базилика в честь Божьей Матери, которую он очень любил. Он не захотел быть погребенным в Ватикане. Базилика находится недалеко от вокзала Термини, где-то километров пять непосредственно от Ватикана. Я думаю, в течение недели похороны будут сделаны. Пока это не объявлено, сейчас идут юридические процессы, внутренние нюансы тоже есть, — сказал Севастьянов.

Ранее стало известно, что папа римский Франциск умер 21 апреля в 08:35 по московскому времени. По словам кардинала Кевина Фаррелла, вся жизнь понтифика была посвящена служению Богу и церкви. Он добавил, что избрание нового папы римского пройдет в течение ближайших 15–20 дней.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, ставший последним политиком, который встречался с папой римским Франциском, ранее выразил слова соболезнования. Он признал, что понтифик выглядел болезненно перед кончиной.