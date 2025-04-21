«Было видно, что очень болен»: Вэнс о встрече с папой римским перед смертью Вэнс выразил соболезнования в связи со смертью папы Франциска

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Папа римский Франциск

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, ставший последним политиком, который встречался с папой римским Франциском, выразил слова соболезнования в связи со смертью понтифика. В соцсети Х он признал, что Франциск выглядел болезненно. Встреча между ними состоялась в воскресенье, 20 апреля.

Я только что узнал о смерти папы Франциска. Мое сердце — с миллионами христиан по всему миру, которые любили его. Я был рад видеть его вчера, хотя было видно, что он очень болен, — написал Вэнс.

Он также признался, что будет помнить прекрасную проповедь понтифика, которую он произнес в самые первые дни пандемии COVID. В заключение он написал: «Да упокоит Господь его душу».

Ранее в Сети появилась фотография папы римского Франциска за семь часов до смерти. На ней он изображен пожимающим руку Джей Ди Вэнсу, который стал католиком. Американский политик написал, что встретился с папой римским во время шестидневной поездки между Италией и Индией на несколько минут, чтобы обменяться поздравлениями по случаю Пасхи.

Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Глава католической церкви правил 12 лет и страдал различными недугами. Например, недавно специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ.